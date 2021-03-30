Dolarda Kasım 2020 seviyelerine geri dönüldü

Dolar/TL'de geçen hafta başlayan sert değer kaybı, bugün şiddetlendi. Güne 8,20 seviyelerinde başlayan kurda 8,45 seviyesi görülürken, 2020 yılı Kasım ayı başında görülen seviyelere ulaşıldı.

5-6 Kasım 2020 tarihlerinde kur, 8,57 ile rekor kırdıktan sonra gerilemişti. Bu tarihte Merkez Bankası (TCMB) politika faizi yüzde 10,25 seviyesindeydi. Enflasyon ise ekimde 11,89 seviyesindeydi.

YÖNETİM DEĞİŞİKLİĞİ VE FAİZ ARTIŞI KURU GERİLETMİŞTİ

Pandemide faizi enflasyonun altına çeken hükümet, rekor kredi genişlemesiyle ekonomide çarkları döndürmeye çalıştı. Kredi genişlemesi cari açık ve enflasyonla birlikte altın ithalatı ve döviz kurlarını da patlattı.

Bir süre Merkez Bankası (TCMB) rezervleriyle kurlardaki artış engellenmeye çalışıldı ancak 6 Kasım'da 8,57 seviyesi görüldü ve piyasalardaki depremin sonucu ekonomi yönetimindeki değişiklik oldu.

TCMB Başkanlığı'na Murat Uysal'ın yerine Naci Ağbal'ın atanması ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifası sonrasında kurlar birkaç gün içinde 7,65'e kadar çekildi.

Sonrasında gelen faiz artışları ve yabancı sıcak para girişleriyle, kur yılı 7,44 seviyesinden kapattı. Bu süreçte TCMB politika faizi yüzde 10,25'ten yüzde 17'ye yükseltildi.

ŞUBATTA 6,90'A KADAR GERİLEDİKTEN SONRA YÜKSELİŞE GEÇTİ

Dolar/TL kuru, yabancı sıcak para girişleri ve yerellerin dövize talebinin soğumasıyla şubat ortasında 6,90'a kadar geriledi ancak daha sonra tablo değişti.

ABD'de tahvil faizlerinin yükselişi, TL gibi gelişen ülke para birimlerinin dolar karşısında değer kaybetmesini beraberinde getirdi.

Türkiye'de TCMB rezervlerine ilişkin tartışmalar, Berat Albayrak'ın kabineye dönebileceğine ve sıkı para politikasında geri adım atılabileceğine dair endişelerin yanı sıra iç siyasi gerilimlerin de etkisiyle 17 Mart'ta dolar/TL 7,60'a kadar yükseldi.

Ancak 18 Mart'ta TCMB politika faizini yüzde 17'den yüzde 19'a yükseltti ve kur tekrar 7,20 seviyelerine gerileid.

AĞBAL'IN KOVULMASI SON DARBE OLDU

Faiz artışından iki gün sonra bir gece yarısı Cumhurbaşkanı Kararı ile Ağbal görevden alındı ve yerine Yeni Şafak yazarı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu atandı. Kavcıoğlu, yazılarında Cumhurbaşkanı gibi “faiz sebep enflasyon neticedir” diyerek Ağbal dönemindeki faiz artışlarını eleştirmişti.

21 Mart Pazar günü Asya piyasalarının açılmasıyla dolar/TL, 8,48'i gördü. Türkiye ve Avrupa piyasaları açıldığında 7,70'a kadar gerileyen kur, birkaç günlük dalgalı seyrin ardından bugün 8,45'le Kasım 2020 seviyelerine geri döndü.

Ancak o gün yüzde 10,25 olan enflasyon bugün yüzde 19 seviyesinde bulunuyor. O gün yüzde 11,89, şubatta yüzde 15,61 olan tüketici enflasyonunun mart ve nisanda daha yüksek seviyelere çıkması bekleniyor.