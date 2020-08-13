Dolar ve Euro'da son rakamlar

Küresel piyasalar, dün ABD'den gelen beklenmedik enflasyon artışının etkisiyle yükseldikten sonra bu sabah sakin bir seyir yaşanıyor.

Dolar ve Euro'da son rakamlar
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Küresel piyasalar, dün ABD'den gelen beklenmedik enflasyon artışının etkisiyle yükseldikten sonra bu sabah sakin bir seyir yaşanıyor.

Dolar/TL bugün 7,31'in hemen üzerinde seyrederken euro/TL de hafif artışla 8,66'dan el değiştiriyor.

ENFLASYON ARTIŞI S&P 500'DE REKOR GETİRDİ

ABD borsalarında dünkü yükselişler sonrası S&P 500 endeksi rekor seviyede kapandı.

ABD tüketici fiyatları yükselen yakıt maliyetlerinin etkisiyle temmuzda yüzde 0,6 ile beklentilerin üzerinde yükselirken ve çekirdek enflasyon yıllık bazda yüzde 1,6'da kaldı. ABD'de tüketici fiyatlarının yüzde 0,3 artması bekleniyordu.

Analistler, ABD ile Çin arasında devam eden gerilim, ABD'de görüşülmekte olan teşvik paketine ilişkin belirsizlikler ve yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına ilişkin haber akışının piyasalarda neden olduğunu söyledi.

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