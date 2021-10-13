Dolar Rekor Tazeledi!

Dün 9.0450 ile rekor kırdan dolar/TL yeni güne de bu seviyenin hemen altında başladı. Öğleden sonra ise yükselişe geçti. ABD'de enflasyonun beklentileri aşmasıyla yükselişi hızlandı ve 9.09 lira ile yeni tarihi zirvesini gördü

Dolar/TL'de yükseliş sürüyor. Dolar dün 9.0450'yi aşarak rekor kırmıştı. Dolar yeni güne de dünkü rekora yakın bir şekilde 9.04 liradan başladı. Öğleden sonra ise 9.09 lira ile yeni tarihi zirvesini gördü.

Yükselişin hızlanmasında ABD'de eylül ayı enflasyonunun beklentilerin hafif üzerinde gelmesi etkili oldu. Eylül'de tüketici fiyatları yüzde 5.3'lük beklentiye karşın yıllık yüzde 5.4 yükseldi.

Bu veri, Fed'in parasal sıkılaşmaya beklenenden daha erken başlayabileceği beklentisinin güçlenmesine yol açtı.

Küresel olarak yükselişe geçen tüketici fiyatlarındaki artışın kalıcı olup olmadığına dair tartışma devam ediyor. Enflasyon odaklı gelişmeler merkez bankalarının para politikalarını belirliyor. Enflasyonda beklenenden hızlı yaşanan yükselişler başta Fed olmak üzere merkez bankalarının sıkılaşma adımlarının erkene alınmasına yol açabilir.

DÜŞÜŞ TL'YE YANSIMADI

Bu sebeple artan endişelerle dolar son günlerde güçlenmişti. Ancak bugün doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren Dolar Endeksi yüzde 0.1 geriledi. Brezilya Reali gibi gelişmekte olan ülke para birimleri dolara karşı yüzde 0.4'ü bulan yükselişler kaydetti.

Bu düşüşler TL'ye yansımadı.