Dolar ne kadar oldu? (29.07.2020)

Dolar/TL’nin kamunun 100 milyar doları aşan döviz arzı desteğiyle yaklaşık 1.5 aydır izlediği stabil seyir, önceki geceden itibaren yerini 7 seviyesine doğru yükselişe bıraktı.

Analistler TL’nin artık “kontrol edilen” bir para birimi olduğunu, mevcut döviz rejiminin uzun vadede sürdürülebilir olmadığını, dün ve bugünkü piyasa hareketlerinin bu TCMB rezerv yeterliliklerine ve kur politikalarına yönelik endişeleri yansıttığını belirtiyorlar.

Öte yandan bankacılar ABD’de Türkiye’ye karşı Rus hava savunma sistemi alımı nedeniyle devam eden yaptırım sürecinin ve AB ile Akdeniz’de gerilen ilişkilerin de TL’deki baskıyı arttığını söylüyorlar.

DOLAR DÜNYADA ZAYIFLARKEN TÜRKİYE’DE GÜÇLENİYOR

Dolar başlıca para birimleri karşısında Temmuz’da %3.6 geriledikten sonra yaklaşık 10 yılın en kötü aylık performansını kaydetmeye hazırlanıyor. Dolar endeksi Mayıs ortasından bu yana yaklaşık yüzde 7 geriledi. Açık dolar pozisyonları iki yılın en yüksek seviyesinde bulunuyor. Bankacılar küresel piyasalarda dolardaki zayıf seyre rağmen dolar/TL’de bir düşüş görülmediğine aksine yükseliş yaşandığına dikkat çekiyorlar.

Commerzbank yayımladığı raporda, “geniş kapsamlı devlet müdahaleleri … (baskının) döviz kurlarına yansımasını önlese bile son dönemdeki satışlar şüphesiz TL’nin sert değer kaybı baskısı altında kaldığını kanıtlıyor” dedi.