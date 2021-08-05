Dolar kuru bugün ne kadar? (4 Ağustos 2021 dolar - euro fiyatları)

Küresel piyasalar cuma günü ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine odaklanmış durumda.

Dün 8,30’un altına gerileyen dolar/TL bu seviyeden gelen alımlarla yönünü yukarı çevirdi. Kur bugün 8,42 seviyelerinde seyir izliyor.

Euro/TL ise 10,01'lerde seyrediyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 91,97 seviyesinde bulunurken, euro/dolar paritesi ise önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kazancıyla 1,1880'den işlem görüyor.



Uzmanlar, genişlemeci para politikalarının süreceğine ilişkin beklentilerin dolar endeksini baskılamaya devam ettiğini kaydetti.



Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, dünya genelinde hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'de ADP istihdam raporu başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildiren uzmanlar, yeni tip corona virüs salgınına yönelik gelişmelerin de gündemin odağında bulunduğunu ifade etti.