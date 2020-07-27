Dolar kuru bugün ne kadar? (27 Temmuz 2020 dolar - euro fiyatları)

Dolar kurundaki dengelenme süreci devam ediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,8480 liradan, euro 8,0120 liradan haftaya başladı.



Serbest piyasada 6,8460 liradan alınan dolar, 6,8480 liradan satılıyor. 8,0100 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 8,0120 lira olarak belirlendi.

Cuma günü, kapanışta doların satış fiyatı 6,8490 lira, euronun satış fiyatı ise 7,9570 lira olmuştu.

Öte yandan dolar endeksinin 93 puana inmesi yatırımcıların güvenli liman olarak görülen altın alımlarını hızlandırmasına neden oldu. Ons altın bu sabah 1944 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.



Küresel piyasalar, yeni haftada ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü açıklanacak kararlarına odaklandı.

ABD ile Çin arasındaki gerilimin artarak devam edebileceğine yönelik endişeler yatırımcıları tedirgin etse de açıklanan şirket bilançoları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekonomi yönetimlerinin attığı destekleyici adımlar, pay piyasalarında satışların sınırlı kalmasını sağlıyor.