Dolar kuru bugün ne kadar? (22 Eylül 2020 dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Yeni haftanın ilk işlem gününde 7,6375'i görerek tarihi zirveyi yenileyen dolar/TL, 7,63 seviyelerinde güne başladı.

Bugün dolar/TL kuru 7,62 seviyelerinde güne başladı.

Euro ise aynı dakikarlarda 8,98 lira seviyelerinde.

Piyasalarda jeopolitik gelişmeler ile Covid-19 aşısına ilişkin haber akışı izleniyor.

Öte yandan haftanın piyasa ve ekonomi gündeminde en kritik madde perşembe günü toplanacak TCMB Para Politikası Kurulu’nun ne yapacağı.

Haftanın ekonomik gündeminde yer alan diğer bir madde ise Fed Başkanı Powell'ın, bugün Temsilciler Meclisinin Finansal Hizmetler Komitesinde, corona virüs Yardım, Destek ve Ekonomik Güvenlik Yasası'na (CARES) ilişkin yapacağı sunum.

Powell sunum öncesinde, "Araçlarımızı, toparlanmanın olabildiğince güçlü olmasını sağlamak ve ekonomiye verilen kalıcı zararı sınırlamak için ne kadar sürerse sürsün kullanmaya kararlıyız" ifadesini kullandı.