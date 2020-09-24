Dolar kaç TL? (24 Haziran 2020 güncel döviz fiyatları)

Küresel piyasalarda alıcılı bir gün yaşanıyor. ABD borsalarının dün artıda kapanması ve Nasdaq'ın tarihi zirvesini yenilemesinin ardından, bugün ABD vadelileri ve Asya borsalarında ağırlıklı olarak yeşil ekranlar hakim.

Piyasalardaki yükselişte ABD'de Hazine Bakanı Mnuchin'in, yeni destek paketi gelebileceğine dair açıklamaları etkili oldu.

Dolar/TL hafta başından beri 6,85 civarındaki seyrini sürdürüyor.

Euro/TL ise 7,73'te işlem görüyor.

GBP/TL kuru ise 9,7810 seviyesinden işlem görmeye başladı.

Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2020, 09:38