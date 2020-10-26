Dolar haftaya rekorla başladı… İşte piyasalarda son durum!

Dolar/TL Merkez Bankası’nın (TCMB) beklentilerin aksine politika faizini sabit tutup onun yerine sıkılaştırmayı faiz koridorunu genişleterek yapması ardından tarihi zirvede seyrini sürdürüyor. TCMB’nin likidite adımları sonucunda gecelik faizler %14’lere yakınsarken küresel piyasalardaki satış baskısı ve dünyada ve Türkiye’de artan corona virüsü yayılımı da piyasada takip ediliyor. Dolar/TL haftaya 8.0342’yi görerek tarihi zirvesini yeniledi.

Piyasada TCMB kararı haricinde yakından izlenen gelişmeler arasında ABD seçimleri, Brexit, corona virüsünde küresel ve lokal artış trendi, AB ile tansiyonun yeniden artması endişesi, Azerbaycan-Ermenistan gerilimi ve S-400 hava savunma sistemleri konusunda devam eden süreç öne çıkıyor. Öte yandan corona virüsünde yayılımı Türkiye’de de belirginleşirken Reuters’ta geçen hafta yayımlanan bir haberde ekonomiyi etkilemeyecek, dar kapsamlı tedbirlerin alınabileceğine dikkat çekiliyor.

Asya borsaları da bugün Avrupa’da ve ABD’deki artan corona virüsü vakalarının küresel gelecek görünümünü zayıflatmasıyla yeni haftaya sönük bir başlangıç yaptı. Bu hafta üç büyük merkez bankası para kurulu toplantısı yapacak.