Dolar, euro, sterlin bugün kaç lira?

Dolar, euro, sterlin bugün kaç lira?
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Döviz Kurları 12 Mart 2021 Cuma

Haftaya yükselişle başladıktan sonra 3 gündür gerileyen döviz kurları haftanın son gününde hafif yukarı yönlü seyrediyor.

Pazartesi günü yaşanan yüzde 3'lük yükselişin ardından üst üste 3 gündür gerileyen döviz kurları haftanın son gününe hafif yukarı yönlü hareketlerle başladı. Dün 7,43'e kadar çekildikten sonra günü 7,48'den kapatan dolar/TL, bu sabah saatlerinde 7,50'nin hemen üzerinde değerleniyor. Euro/TL de benzer hareketlerle 8,98-8,99 düzeyinde işlem görüyor.

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12 Mart 2021 Cuma Hava Durumu
12 Mart 2021 Cuma Hava Durumu
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