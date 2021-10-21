Dolar da Son Durum!

Merkez Bankası'nın kritik faiz kararını açıkladı. Dolar kuru saat 14.01 itibariyle 9.45'i geçti



Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (Politika Faizi) yüzde 18.00'den 200 baz puan indirerek yüzde 16'ya çekti. Piyasanın beklentisi faizlerin 50 ila 100 baz puan indirileceği yönündeydi.

DOLAR 9.45 TL'Yİ AŞTI

Dolar kuru saat 14:01 itibariyle 9.45'i aştı. Kur bugüne 9.24 seviyelerinde başlamıştı.

EURO NE KADAR?

TCMB'nin faiz kararı öncesinde 10.8053 seviyesinde olan Euro karar sonrasında 11 TL'yi aştı. Euro şu anda 10.9784 seviyelerinden işlem görüyor