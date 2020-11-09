Dolar bugün kaç TL? (9 Kasım 2020 dolar - euro fiyatları)

Hafta içinde tarihi zirve olan 8,58'i test eden ve haftayı 8,52'den kapatan dolar/TL, hafta sonu TCMB Başkanı Murat Uysal'ın yerine Naci Ağbal'ın getirilmesi sonrasında 8,35'i, euro/TL ise 10 liranın altını gördü.

Türk lirası varlıklar, yeni bir haftaya daha oldukça hareketli bir gündemle başlıyor. ABD başkanlığına Joe Biden’ın seçilmesi, Merkez Bankası başkanlığına Naci Ağbal’ın atanması fiyatlamalarda rol oynayacak.

Yeni haftanın ilk dakikalarında dolar/TL kuru 8,35'e kadar geriledi. Gece boyunca en düşük seviye olarak 8,3455'i gören kur bugün 8,40'tan el değiştiriyor.



Geçtiğimiz haftayı 10,1264'ten kapatan euro/TL ise 10 liranın altına geriledi. 9,9230'a kadar çekilen euro/TL de şu dakikalarda 10 seviyesi civarında işlem görüyor.