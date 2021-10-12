Dolar 9 lirayı gördü

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB), faiz indirimini takiben ABD tahvil getirilerinin yükselişiyle, dolar/TL 9 seviyesini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Dolar/TL , geçen ay Merkez Bankası’nın piyasa beklentilerinin aksine faiz indirmesi ve ABD tahvil getirilerinin yükselmesiyle, saat 19:35’de yeni bir rekorla 9.00’u aştı.

Küresel enflasyon endişeleri, daha riskli varlıklara yönelik iştahı azaltırken, TL’deki değer kaybı, ABD tahvil getirilerinin yükselmesinin ardından geldi.

Türk Lirası, TCMB’nin 23 Eylül'de piyasa beklentilerinin aksine politika faizini düşürmesinin ardından geçen ay yüzde 5,9'un üzerinde değer kaybetti.

1 STERLIN: 12,25 TL - 1 EURO: 10,40 TL

Öte yandan ülkemizde gayrimenkul ve araba alım-satımında sıkça kullanılan İngiliz Sterlini de 12,25 TL'ye ulaşırken, Avrupa Birliğinin para birimi olan Euro da 10,40 seviyelerine yükseldi.