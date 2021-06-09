Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum

Haftaya sakin bir başlangıç yapan Türk Lirası, dolar ve euro karşısındaki yatay hareketlerini bugün de koruyor.

Dolar kuru yeni güne, 8,60 seviyelerinde başladı. Euro/TL ise 10,49 seviyelerinde yer alıyor.

Sterlin/TL ise 12,19 seviyelerinde işlem görüyor.

Bugün yurt içinde veri gündemi sakinken uzmanlar, enflasyonist baskılar ve para politikalarının geleceğine ilişkin belirsizliklerin dolar endeksini desteklediğini, ancak bu etkinin sınırlı kaldığını söyledi.

Küresel piyasalarda yatırımcılar, yoğun makroekonomik veri takvimi içerisinde perşembe günü açıklanacak ABD enflasyon verisi ve Avrupa Merkez Bankası’nın da faiz oranı odaklandı.

Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2021, 09:40