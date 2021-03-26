ABD Doları yeniden 8 TL’yi gördü

Türkiye'de yurt içi yerleşiklerin Türk Lirası tarafındaki talebine karşılık yabancı yatırımcıların Türk varlıklarını azaltma çabası Türk Lirası'nda dengelenmeyi destekledi.

Güne 7,94 seviyesinde başlayan Dolar/TL kurunda ilk işlemlerde 7,93-8,00 seviyeleri arasında bir seyir izlendi.

Risk priminde 463 baz puan seviyesi görülürken, gösterge tahvil faizi ise yüzde 20'nin altında.

Yurtiçi yerleşiklerin Döviz mevduatlarında geçen hafta artış kaydedilirken, bu haftaya ilişkin veriler döviz mevduatlarında yüklü bir satış olduğunu ortaya koydu.

19 Mart haftasında yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatlarında hızlı artış kaydedildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre 19 Mart haftası itibariyle toplam döviz mevduatları 2,2 milyar dolar artarak 232,5 milyar dolara yükseldi.

Kaynak: Bloomberg HT