10 Haziran 2020 Dolar ve euro kuru bugün ne kadar? (Güncel dolar - euro fiyatları)

İstanbul serbest piyasada dolar 6,7830 liradan, avro 7,7080 liradan güne başladı.



Serbest piyasada 6,7810 liradan alınan dolar, 6,7830 liradan satılıyor. 7,7060 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 7,7080 lira olarak belirlendi.



Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,7940 lira, euronun satış fiyatı ise 7,7070 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR FED'E ODAKLANDI

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün sona erecek toplantısından çıkacak kararları bekliyor.



Fed'in dün başlayan ve bugün sona erecek Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının kararları saat 21.00'de açıklanacak. Analistler, Fed'in yüzde 0-0,25 aralığındaki faizlerde değişikliğe gitmeyeceğini öngörürken, cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentilerden çok iyi gelmesi sonrası karar metnindeki ifadelerin öneminin arttığını kaydetti.



Fed Başkanı Jerome Powell'ın, mayıs sonunda ekonomi düzelene kadar ellerindeki bütün araçları kullanmaya devam edeceğini açıklaması ve negatif politika faizi seçeneğini oyun dışı bırakması sebebiyle kullanılabilecek diğer araçların gündeme geldiğini belirten analistler, getiri eğrisi kontrolünün de bu araçlardan biri olabileceğini söyledi.



Analistler, New York Fed Başkanı John Williams'ın açıklamaları ile gündeme gelen getiri eğrisi kontrolünün, "merkez bankalarının belirli bir vade veya vadelerdeki tahvil için faiz hedefi oluşturması ve belirlenen bu hedef doğrultusunda tahvil piyasasında işlem yapması" anlamına geldiğini kaydetti.



Bugünkü Fed kararları öncesi pay piyasalarında karışık bir seyir izleniyor.