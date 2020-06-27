YÖK'ten "Netkent Üniversitesine" İlişkin Uyarı Açıklaması

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren "Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi"nin kurul tarafından tanınmadığı bildirildi.

YÖK'ten "Netkent Üniversitesine" İlişkin Uyarı Açıklaması
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Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren "Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi"nin kurul tarafından tanınmadığı bildirildi.

YÖK'ün internet sitesinde, "Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi"ne ilişkin duyuru yayımlandı.

Duyuruda şunlar kaydedildi:

"Kurulumuzca tanınmayan bu üniversitenin genel ağ sayfalarında ve özellikle sosyal medyada kamuoyunu yanıltıcı şekilde, kurumun YÖK tarafından tanındığı ve mezunlarına YÖK tarafından denklik verildiği gibi bilgilerin yer aldığı görülmektedir. Kişilerin mağduriyet yaşamamaları adına sosyal medyada yer alan bu bilgilere itibar edilmemesi hususu kamuoyuna duyurulur."

(AA)

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