Ovalı, “Pilotaj Eğitimi, Geleceğe Yapılan En Mantıklı Yatırımdır”

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Pilotaj Bölümü Türkiye İdari Sorumlusu ve Pilotaj Öğrencisi Alihan Ovalı, Pilotluk mesleği, GAÜ Pilotaj Bölümü ve eğitim süreçleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

Ovalı, sektöre teknisyen olarak başladığını, şuanda ise GAÜ Pilotaj bölümünde son sınıf öğrencisi olduğunu belirtti. Ovalı açıklamasının devamında ise şunları söyledi;

“Girne Amerikan Üniversitesi’ne ilk olarak 2018 yılında uçuş teknisyeni olarak olarak başladım. Ardından GAÜ Pilotaj Bölümünde Türkiye İdari İşler sorumluluğunu aldım ve şunada, çocukluk hayalim olan pilotluk mesleği için eğitimlerimi yine GAÜ bünyesinde almaya devam ediyorum.

Çorlu uçuş hatlarında gerçekleştirilen uçuşlarımızda, Devlet Hava Meydanları İşletmesi bünyesinde Girne Amerikan Üniversitesi’ne kiralanan bir ofisimiz var. Öğrenciler Pratik eğitimlerini bitirdikten sonra Çorlu Havalimanı’nda bulunan GAÜ’ye ait eğitim uçakları ile bir araya gelerek, pratiklerini bu şekilde kazanıyor. Pilotaj mezunlarının çok büyük hava yollarında çok iyi konumlarda çalıştığına şahitlik ediyorum.”

Ovalı: “Uçak pilota değil; Pilot uçağa hükmetmelidir”

“Bir pilot sürekli okumalıdır. Uçak pilota değil; Pilot uçağa hükmetmelidir. Uçağın kanatları değil, pilotun kanatları olmalıdır. Severek ve donanım kazanarak ilerlenilen bu yol, öğrenci için de çok büyük bir deneyim sağlıyor. Çorlu, birçok uçuş akademisinin tercih ettiği bir meydandır. Girne Amerikan Üniversitesi, bir öğrencinin pilot olma yolunda kazanması gereken tüm donanımı, üniversite eğitimi ile birlikte aktaran bir üniversitedir.

Havacılık alanı, iş olanağı da oldukça artan bir alandır. Havacılık sektörü de diğer tüm sektörler gibi Covid-19 Pandemi sürecinden oldukça etkilenmiş ama diğer alanlara göre daha az hasar almış bir sektördür. GAÜ Pilotaj bölümünde Öğrenci, alması gereken eğitimin tamamını en iyi şekilde alarak mezun oluyor. Uluslararası bir yapıya sahip üniversitede okuyan öğrenci, yurt dışında da oldukça fazla iş imkânına sahip oluyor. Pilotaj bölümünde okuyan bir öğrenci, eğitim hayatı boyunca yaptığı masrafları, 2-3 yıl içerisinde çıkarabilir ve ardından yüksek gelir sağlayabilir. Bana göre Pilotaj eğitimi, geleceğe yapılan en mantıklı yatırımdır. “