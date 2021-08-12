Olgun Amcaoğlu: “20 bin 500 kişilik eğitim ordusunun yüzde 96’sı aşılandı”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, 20 bin 500 kişilik eğitimcinin yüzde 96’sının koronavirüs aşısının tamamlandığını dile getirdi. Amcaoğlu, 2021-2022 eğitim yılında okulların açılmasını hedeflediklerini de vurguladı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Ada TV’de yayınlanan ve Haluk Doğandor’un hazırlayıp sunduğu ‘Günaydın Ada’ adlı programa katılarak, açıklamalarda bulundu.

Amcaoğlu, pozitif vakaların çoğalma nedeninin çocuklar değil, yetişkinler olduğuna işaret ederek, “Çocuklarımızı tekrar okullarda buluşturmak istiyoruz, amacımız bu…” diye konuştu ve 2021-2022 eğitim yılı kapsamında çalışmaların devam ettiğine de vurgu yaptı.

“ORTAK AKILLA HAREKET EDİYORUZ”

Eğitim Bakanı Amcaoğlu, “Kimseyi suçlama noktasında değiliz, herkesin fikirlerini beyan ettiği, ortak akılla hareket etmeye çalışıyoruz. Okulları nasıl açacağımızı, akademik takvimin nasıl olacağını hep birlikte ortak akılla belirliyoruz…” ifadelerini kullandı.

"20 BİN 500 KİŞİLİK EĞİTİM ORDUSUNUN YÜZDE 96’SI AŞILANDI"

Yükseköğrenim de dâhil olmak üzere 20 bin 500 kişilik eğitimcinin yüzde 96’sının Koronavirüs aşısının tamamlandığını da belirten Amcaoğlu, öğretmenlerin küçük bir kısmının sağlık sorunları nedeniyle aşılanamadığına dikkat çekti ve “Çok önemli bir sağlık sıkıntıları yoksa kısmette varsa aşı olmalarına inanıyoruz” dedi.

DETAYLAR PAZARTESİ GÜNÜ PAYLAŞILACAK

“2021-2022 eğitim yılında okullarımızın kapıları kısmette varsa açılacaktır” diyen Bakan Amcaoğlu, Pazartesi günü TAK ile tüm detayların kamuoyu ile paylaşılacağını da vurguladı.