Güney'de ilkokullara maske zorunluluğu!

Güney Kıbrıs’ta, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde ilk öğretime getirilen zorunlu maske kullanımının bugünden itibaren uygulamaya gireceği belirtildi. Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, velilerin ilkokullarda maske kullanımına büyük tepki göstermesine karşın, bu tedbirin bugün itibarıyla uygulamaya gireceğini yazdılar. Habere göre Rum Eğitim Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, okulların bugün normal şekilde açık olacağını ifade etti. Rum Eğitim Bakanı Prodromos Prodromu ise ailelerin maske kullanımına tepki göstermesini yorumlamasının istenmesi üzerine, ilgili kararın değiştirilmesine herhangi bir çerçeve bırakmaksızın, “alternatif çözüm, okulların kapatılması olurdu” ifadesini kullandı. Rum Sağlık Bakanı Mihalis Hacıpantelas ise okullarda yeteri kadar vakaların tespit edildiğini, Bakanlar Kurulu’nun, uzmanların önerileri üzerine bu kararları aldığına dikkati çekti.