Çocukların Karnesini Sosyal Medyadan Teşhir Etmeyin

İlk ve orta dereceli okullarda yarıyıl tatili 1 Şubat’ta başlıyor. 25 bin 171 öğrenci karne alacak. Ailelerin ve çocukların merakla beklediği karne ile ilgili uzmanlardan uyarı geldi. Haberal Kıbrıslı Gazetesi’ne açıklama yapan Girne Amerikan Üniversitesi Beşeri Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doçent Doktor Aysın Sınal, çocukların karnelerinin sosyal medyada gösterilmesinin sakıncalı olduğunu söyledi. Doç. Dr. Sınal, “Kendi evladınızın başarısı ile övünürken notları düşük olan bir başka öğrencinin maneviyatını kırabilirsiniz.” dedi. Çocuk fotolarının sosyal medyada teşhir edilmesine de karşı olduğunu belirten Doç. Dr. Sınal, çocuğun karnesi vasıtasıyla tüm bilgisinin açık edilmesinin çocuğu kötü niyetli insanlara karşı bir hedef haline getirebileceğinin altını çizdi.

“Çocukların Teşhir Edilmelerine Karşıyım”

Girne Amerikan Üniversitesi Beşeri Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doçent Doktor Aysın Sınal, “Çocukların bu şekilde teşhir edilmelerine karşıyım. Bunu aileler yaparken içten gelen güzel duygularla yapıyorlar. Karşıdaki insanın ne gibi sapıkça düşüncelere sahip olduğunu veya nasıl art niyetli olduğunu bilemiyorlar. Oradan resimlerin alınıp bakılması, farklı mecralarda kullanılmasının günümüzde önü açıktır. Çünkü fotomontaj ile bir çocuğun resmi alınıp, çıplak birinin üstüne monte edilebilir ve o çocukmuş gibi yayımlanabilir. İnsanlar bunun farkında bile olmayabilir. Bunlar belli başlı tehlikelerdir.” dedi.

“Bir Başka Çocuğun Maneviyatını Kırabilir”

Doçent Doktor Aysın Sınal, “Karne konusunda aileler özellikle dikkat etmelidir. Çocuklarının karnelerinin internette yayınlanması başka bir çocuğun maneviyatını kırabilir. Karnesi iyi olmayan çocuğun okula karşı isteğini geriye itebilir. Başkasının çocuğunun karnesini gören bir baba, karnesi kötü olan evladına sen bir işe yaramazsın, yaz hanım bir kenara bu önümüzdeki dönem de kötü not getirecek diyebiliyor. Bunu duyan çocuk bilinç altında babam beni böyle görüyor, benim bir şeyler yapmama hiç gerek yok, nasılsa ailemin fikri değişmeyecek deyip kendini şartlandırabiliyor. Çocuk orada kritik bir değerlendirme yapıp daha iyi duruma gelemez. Sene sonunda çocuk kırık not getirdiğinde de baba diyor ki hanım bak ben sana söylemiştim. Esasen aileler, çocuğu o noktaya getirenin kendisi olduğunun da farkında değildir. Sosyal medyadan gördüğü birinin evladının karnesi için bak falancanın çocuğu ne kadar iyi sen değilsin dediği zaman da çocuğun maneviyatı zaten bozulur. Ailenin çocuğun psikolojisini iyi bilmesi gerekir.” diye konuştu.

“Çocuklar Depresyona Girebilir”

Doçent Doktor Aysın Sınal, “Çocukların kişisel verilerini ilk aileler korumalıdır. Çünkü çocuk ilk anne ve babasından gördüğünü öğrenir. Süper Ego gelişiminin ilk başladığı yer ailedir. Ailelerin ifşa konusunu yapmamaları gerekmektedir. Çocuğun ne kadar başarılı olduğu ya da olmadığı ailelerin de özelidir. Başka birisini bu alakadar etmemektedir. Çocuğunun karne notunu alıp da oraya koyup onun karşılığında beğeni beklemeleri yanlıştır. Bakıyoruz bazı aileler bir yarış halindedir. Hatta anneler çocuğunu alıp senin karneni buraya koydum bu kadar beğeni aldı diyebiliyorlar. Benim çocuğum çok daha iyi demek, çocuklar arasında da bir olumsuzluk yaratır. Farkına varmadan çocuklar birbirlerine düşman olurlar. Sen çok iyi yaptın, senin annen alıp karneni facebooka koydu, bu kadar beğeni aldı diyebiliyorlar. Bundan dolayı da çocuk moralmen çöküntüye ve çoğu zaman da depresyona giriyor. Bir çocuğun moralmen çökük olması okula gitmemesine bile sebep olabiliyor.” şeklinde konuştu.

“Çocuk Kaçırma ve Fidyeye Kadar Gidebilir”

Doçent Doktor Aysın Sınal, “Aileler çocuklarının karnelerini ya da takdir, teşekkür belgelerini sosyal medyada paylaştığı zaman çocuklarına ait bütün bilgileri de vermiş oluyorlar. Bu da çok tehlikelidir. Bizim ülkemiz çok küçük, bu zamana kadar olmadı ama olmaz diye de bir şey yok. Pedofililer ortada dolaşıyor, fidye ve çocuk kaçırma olayları dahil her şey olabilir. Ailenin durumu iyiyse şayet çocuğuna değer veriyor deyip kaçırıp fidye isteyenler çıkabilir. Zaten Güney’e geçip oradan da kaçıp gidebilirim diye düşünebilir. Bunlar da dikkat edilmesi gereken konulardır.” ifadelerini kullandı.