Zırhlı birlikler yeniden sokağa çıktı, protestolar devam ediyor....

Son dakika haberine göre zırhlı araçların sokağa çıktığı ülkede sular durulmuyor. İnternet kesildi, sokağa çıkma yasağı ilan edildi ve ordu gece saatlerinde evlere baskın yapıyor. Askerler ise durumu protesto etmek isteyenlere plastik mermiyle müdahale ediyor.