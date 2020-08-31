Yunanistan, Meis Adası’na turistik feribotlarla asker sevk ediyor

Doğu Akdeniz’de gerilim zirvedeyken yeni bir iddia ortaya atıldı. O iddiaya göre Yunanistan, Türkiye’nin hemen yanı başındaki Meis Adası’na asker çıkardı.

Yabancı basına yansıyan iddialara göre Atina yönetimi, Antalya’nın Kaş ilçesine yalnızca 2,1 km uzaklıkta olan Meis Adası’na turistik feribotlarla asker sevk etti…

28 Ağustos’ta çekildiği belirtilen fotoğraflarda, feribottan turist kafilesiyle birlikte inen askerlerin tam teçhizatlı olduğu görüldü…

Doğu Akdeniz’de yer alan Meis, Yunanistan’ın On İki Ada’sına bağlı. 1923 yılında imzalanan Lozan Antlaşması ve 1947 yılında imzalanan Paris Antlaşması gereğince Yunanistan’ın bu adada kolluk kuvvetleri dışında silahlı kuvvet bulundurması ve tahkimat yapması yasak…