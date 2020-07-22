Yunanistan Güney ve Güney Doğu Ege bölgelerine savaş gemilerini gönderdi!

Fransız haber ajansı AFP, Yunanistan donanmasından bir kaynağa dayandırdığı haberinde, ordunun Güney ve Güney Doğu Ege bölgelerine savaş gemilerini gönderdiğini yazdı.

Ajansa göre gemilerin “hazırlık seviyesi yüksek”.

AFP’ye konuşan kaynak “Donanmayı dünden beri bölgeye sevk ediyoruz” dedi fakat daha fazla detay vermeyi reddetti.

Türkiye 21 Temmuz’dan itibaren Doğu Akdeniz’deki sismik araştırm faaliyetlerine dair bir Denizcilere Duyuru (NAVTEX) yayınlamıştı.

Yunanistan ise bu araştırmanın yapılacağı bölgenin kendi kıta sahanlığında kaldığını savunuyordu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, bugünkü açıklamasında Yunanistan’ın suçlamalarını reddetmişti.