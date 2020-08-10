Oruç Reis'in yeni görev bölgesinde çalışmalara başlamasının ardından Yunanistan'da, Başbakan Kiryakos Miçotakis Başkanlığı'nda Güvenlik Konseyi toplandı.
Toplantının ardından yapılan açıklamada, hareketliliğin bölgedeki barış ve istikrarı tehdit ettiği ifade edildi.
Türkiye'nin Navtex ilanı illegal olarak nitelendirilirken, bu tarz eylemlerin barışı ve güvenliği tehlikeye attığı belirtildi.
Yunanistan'dan Türkiye'ye Navtex tepkisi
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sismik araştırmalar için Navtex ilan etmesine Atina'dan tepki geldi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Türkiye'nin hamlesiyle ilgili "kabul edilemez" açıklaması yaptı.
Oruç Reis'in yeni görev bölgesinde çalışmalara başlamasının ardından Yunanistan'da, Başbakan Kiryakos Miçotakis Başkanlığı'nda Güvenlik Konseyi toplandı.
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