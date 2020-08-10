Yunanistan'dan Türkiye'ye Navtex tepkisi

Oruç Reis'in yeni görev bölgesinde çalışmalara başlamasının ardından Yunanistan'da, Başbakan Kiryakos Miçotakis Başkanlığı'nda Güvenlik Konseyi toplandı.



Toplantının ardından yapılan açıklamada, hareketliliğin bölgedeki barış ve istikrarı tehdit ettiği ifade edildi.



Türkiye'nin Navtex ilanı illegal olarak nitelendirilirken, bu tarz eylemlerin barışı ve güvenliği tehlikeye attığı belirtildi.