Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou: “İki toplumun kayıplar için yaptığı iş birliğinden memnunum”

Güney Kıbrıs’taki Yunanistan Büyükelçiliğinde yapılan basın açıklamasına göre, Güney Kıbrıs’a yaptığı resmi ziyareti çarşamba günü tamamlayan Sakellaropoulou, bu sabah Kayıp Kişiler Komitesi’nin laboratuvarını gezdi.



Ziyaretinden sonra açıklamalarda bulunan Yunan Cumhurbaşkanı, yapılan çalışmadan etkilendiğini söyledi.



Laboratuvarda sürdürülen çalışmaların çok önemli olduğuna dikkat çeken Katerina Sakellaropoulou, insanların sevdiklerinin akıbetleriyle ilgili bilgi sahibi olma ve onları düzgün şekilde gömme hakları bulunduğunu ifade etti.



Komite’nin çalışmalarını çok önemli ve çok zor olarak niteleyen Yunan Cumhurbaşkanı, 50 yıl geçtiğini, çalışmanın hızlanacağını umduğunu, günler geçtikçe her şeyin daha da zor hale geldiğini kaydetti.



Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk bilim insanlarının burada çalışma yaptıklarını kaydeden Sakellaropoulou, konunun iki toplumu ilgilendirdiğini, ayrıca kayıp Yunan vatandaşlarının olduğunu da belirtti.



Katerina Sakellaropoulou, “Dolayısıyla bu çok daha önemlidir ve sadece bilimsel değil insani de olan bu çalışmada iki toplumun nasıl işbirliği yapabildiğini de göstermektedir” şeklinde konuştu.



Yunan Cumhurbaşkanı, “Burada yapılan çalışmadan çok fazla etkilendim ve hepimiz için çok önemli olan bu çalışmalarında kendilerine başarılar diliyorum” dedi.