Yunanistan'a geçen göçmenler Avrupa'nın içlerine yürüyor

Avrupa'ya geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin Edirne'ye gelişleri sürüyor. Pazarkule sınır kapısı önünde bekleyen yüzlerce göçmen havadan görüntülendi. Türkiye'nin çeşitli illerinden yola çıkıp Edirne'ye gelen göçmenler, sınır kapılarını kapatan Yunanistan'a, Doyran köyünden Meriç Nehri'ni lastik botla aşarak geçiyor. Yunan askerleri, göçmenlerin geçişini engellemek için sık sık gaz bombası kullanırken, nehirde lastik botları kuma saplanan aile, 2 saat sonra kurtarıldı.

Yunanistan'a geçen göçmenler Avrupa'nın içlerine yürüyor
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Yunan askerleri, Pazarkule Sınır Kapısı çevresinde bekleyen göçmenlere gaz bombası ile müdahalesini sürdürüyor. Askerlerin attığı gaz bombasından aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda göçmen etkilendi. Sınır kapısı dışında yasal olmayan yollardan Yunanistan'a geçen göçmenler Avrupa'nın içlerine doğru ilerliyor.

Türkiye'nin farklı illerinden Edirne’ye gelen göçmenler, sınır kapısını kapatan Yunanistan'a girmenin yollarını aradı. Yunanistan'ın Oristiada bölgesine ulaşan göçmenler, koroyolu kenarlarında yürürken görüntülendi.​​​​​​​

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Göçmenlerin tel örgüleri kesip geçmeye çalıştığı anlar böyle görüntülendi. Fotoğraf: Cihat Aslan / Milliyet.​​​​​​​

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Türkiye'nin göçmenlere 'açık kapı politikası' uygulayacağını açıklamasının ardından Avrupa ülkelerine gitmek isteyen göçmenler, çeşitli illerden Edirne'ye gitmeyi sürdürüyor.

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Göçmenler, Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı ile iki ülke arasındaki sınırı oluşturan Meriç Nehri kıyılarında büyük yoğunluk oluşturdu.​​​​​​​

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Yunanistan, Pazarkule'nin karşısında bulunan Kastanies Sınır Kapısı'nda giriş ve çıkışlara kapatarak sıkı güvenlik önlemi aldı.

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