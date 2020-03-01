Yunanistan'a geçen göçmenler Avrupa'nın içlerine yürüyor

Yunan askerleri, Pazarkule Sınır Kapısı çevresinde bekleyen göçmenlere gaz bombası ile müdahalesini sürdürüyor. Askerlerin attığı gaz bombasından aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda göçmen etkilendi. Sınır kapısı dışında yasal olmayan yollardan Yunanistan'a geçen göçmenler Avrupa'nın içlerine doğru ilerliyor. Türkiye'nin farklı illerinden Edirne’ye gelen göçmenler, sınır kapısını kapatan Yunanistan'a girmenin yollarını aradı. Yunanistan'ın Oristiada bölgesine ulaşan göçmenler, koroyolu kenarlarında yürürken görüntülendi.​​​​​​​

3 Göçmenlerin tel örgüleri kesip geçmeye çalıştığı anlar böyle görüntülendi. Fotoğraf: Cihat Aslan / Milliyet.​​​​​​​ 4 Türkiye'nin göçmenlere 'açık kapı politikası' uygulayacağını açıklamasının ardından Avrupa ülkelerine gitmek isteyen göçmenler, çeşitli illerden Edirne'ye gitmeyi sürdürüyor.