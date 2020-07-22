Yunan Genelkurmay Başkanı: “Türkiye ile savaş istemiyoruz”

Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, Bir savaş olmamasını istediklerini ifade ederek, "Kara, hava ve denizde gerektiğinde hakim olmayı hedefliyoruz” dedi.

Yunan Genelkurmay Başkanı: “Türkiye ile savaş istemiyoruz”
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Sismik Araştırma gemisi Oruç Reis'in Meis Adası'nın güney ve doğusunda sismik araştırma faaliyetlerini yapacağı belirtilmesinin ardından Güney Kıbrıs'taki programını yarıda keserek Atina'ya dönen Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, "Kara, hava ve denizde gerektiğinde hakim olmayı hedefliyoruz" dedi.

SAVAŞ AÇIKLAMASI

Rum Başpiskopos II. Hrisostomos ile görüşmesi sonrasında açıklama yapan Floros, "Bunun gerekli olmayacağını umuyoruz" diye konuştu. Bir savaş olmamasını istediklerini ifade eden Floros, "Yapmaya çalıştığımız şey bu" dedi.

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