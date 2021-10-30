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Yunan basınında deprem! Bayraktar'ın Rus sistemlerini imha etmesi paniğe yol açtı

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Son dakika haberlere göre, Ukrayna'nın Türkiye'den satın aldığı Bayraktar SİHA'larla Rus savunma sistemlerini dağıtması, Atina'yı alarma geçirdi. Yunan medyası ise Batı dünyasında alarm zillerinin çaldığını yazdı.

Yunan basınında deprem! Bayraktar'ın Rus sistemlerini imha etmesi paniğe yol açtı
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1Son dakika haberler... Yunan basınında deprem Bayraktarın Rus sistemlerini imha etmesi paniğe yol açtı

Donbass bölgesinde Bayraktar SİHA'ların kullanılmasıyla, Türkiye yapımı drone'ların oyunun kurallarını bir kez daha değiştirdiğini gösterdi. Ukrayna'nın İngiltere'den Brimstone füzelerini de almak istediğinin bildirildiği haberde, asıl odak noktası Bayraktar TB2'lerdi.

2Son dakika haberler... Yunan basınında deprem Bayraktarın Rus sistemlerini imha etmesi paniğe yol açtı

"Donbass'ta Bayraktar'ın Granitnoye yakınlarındaki saldırısının yankıları bitmemiş gibi görünüyor" ifadeleri kullanılan haber şöyle devam etti: Aksine mesele uluslararası boyuta ulaştı. Kiev, bunu kullanarak, zaten tansiyonun yeniden tırmanışa geçtiği Donbass krizinde el yükseltti.

3İNGİLTEREDEN KARADAN KARAYA FÜZE

İNGİLTERE'DEN KARADAN KARAYA FÜZE 

Savunma Bakanlığı Askeri-Teknik Politika, Silah Geliştirme ve Askeri Teçhizat Dairesi, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için uzaktan hedefleri vurabilen İngiliz Brimstone karadan karaya füzeler satın alma olasılığını doğruladı.

4Son dakika haberler... Yunan basınında deprem Bayraktarın Rus sistemlerini imha etmesi paniğe yol açtı

Ukrayna'da başarılı bir anlaşma olması durumunda, bu füzeler ülkenin savaş gemilerini donatacak. Ukrayna uçaklarına da Brimstone füzeleri yerleştirme olasılığı düşünülüyor. Geliştiriciye göre, 50 kilogram ağırlığında ve 1,8 metre uzunluğundaki bu füzelerin vurabileceği hedef aralığı, hızlı hareket eden ve manevra yapabilen araçlardan tanklara, depolara ve gemilere kadar uzanıyor.

5AVRUPANIN BAYRAKTAR TEPKİSİNİN ARKASINDA ABD VAR

AVRUPA'NIN BAYRAKTAR TEPKİSİNİN ARKASINDA ABD VAR 

Avrupa'nın endişe duymasının nedenlerinden biri de bu ve Ukrayna'nın "Bayraktar" kullanmasını da kınadılar. Ancak bu tepkinin arka planında, Batılı ülkelere Ukrayna'ya yönelik silah ambargosunu kaldırma çağrısı yapan ABD yer alıyor.

6Son dakika haberler... Yunan basınında deprem Bayraktarın Rus sistemlerini imha etmesi paniğe yol açtı

Haberin iddiasına göre, "Bayraktar", Donetsk bölgesinin güneyinde Ukrayna kontrolündeki Granitnoe'yu bombalayan "DPR" atış noktasını imha edince Donbass'taki durum kötüleşti.

7Son dakika haberler... Yunan basınında deprem Bayraktarın Rus sistemlerini imha etmesi paniğe yol açtı

Bunun için başlangıçta Müşterek Kontrol ve Koordinasyon Merkezi'nin (KİK) mekanizmasının devreye girdiği iddia edildi ancak oradan yanıt gelmeyince Bayraktar'ı kullanmaya karar verdiler.

8RUS SİSTEMLERİNİ PARÇALADI

RUS SİSTEMLERİNİ PARÇALADI 

Ne Rusya ne de "demokrasiler", Ukrayna'nın düşmana karşı bir Türk insansız hava aracı kullandığını henüz doğrulamadı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, "Bu saldırının gerçekleşip gerçekleşmediği hala bilinmiyor" dedi.

9Son dakika haberler... Yunan basınında deprem Bayraktarın Rus sistemlerini imha etmesi paniğe yol açtı

Ancak Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'nın resmi mesajını esas alırsak, o zaman bu drone kullanıldı ve Rusya'ya ait sistemleri bombalayarak paramparça etmeyi başardı.

10Son dakika haberler... Yunan basınında deprem Bayraktarın Rus sistemlerini imha etmesi paniğe yol açtı

Bununla birlikte, ABD'nin Almanya ve Fransa'dan farklı olarak, Donbass'ta saldırı uçağı kullanımı konusunda endişelerini dile getirmekle kalmadığı, aynı zamanda doğrudan NATO ülkelerini Ukrayna'ya silah tedarik etmeye çağırdığını belirtmek önemlidir.

11UKRAYNA GERİ ADIM ATMIYOR

UKRAYNA GERİ ADIM ATMIYOR 

Karadeniz'de fırtına kopmak üzere. Geçtiğimiz yıl savaşın eşiğine gelen iki ülke arasındaki tansiyon son günlerde yine zirveye çıkmış durumda. Dün, Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı tank sevkiyatının ardından bugün de Kiev yönetiminin geri adım atmayacağını gösteren görüntüler ortaya çıktı.

12Son dakika haberler... Yunan basınında deprem Bayraktarın Rus sistemlerini imha etmesi paniğe yol açtı

Rus medyasında yayınlanan karelere göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, zırhlı araçları ve topçuları hızlı bir şekilde Donbass'a aktarıyor ve yıl sonuna kadar bölgeyi ele geçirmeye hazırlanıyor.

13Son dakika haberler... Yunan basınında deprem Bayraktarın Rus sistemlerini imha etmesi paniğe yol açtı

Rus haber ajansı Avia.pro, en az iki trenin yüklediği yaklaşık 50 tank, birkaç düzine top ve roket topunun yanı sıra hafif zırhlı araçlara ait görüntüleri paylaştı. Habere göre, Ukrayna zırhlı kuvvetlerini kullanarak bir kara operasyonu başlatmaya hazırlanıyor.

14TEK BASKINLA YOK ETME FIRSATI

TEK BASKINLA YOK ETME FIRSATI 

Rus basınının bir diğer iddiası ise Bayraktar SİHA'larla ilgili. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, daha önce belirtildiği gibi 12 Bayraktar TB2 saldırı uçağı değil, bu modelin 30 insansız hava aracı ile silahlandırılıyor.

15Son dakika haberler... Yunan basınında deprem Bayraktarın Rus sistemlerini imha etmesi paniğe yol açtı

Her ne kadar bu veriler için bir teyit olmasa da, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ilkbaharda 18 Türk SİHA'sını hizmete aldı. Şimdi bu, Ukrayna ordusuna milislerin savunma hatlarını ve pozisyonlarını tek bir büyük baskınla tam anlamıyla yok etme fırsatı veriyor.

16Son dakika haberler... Yunan basınında deprem Bayraktarın Rus sistemlerini imha etmesi paniğe yol açtı

Askeri gözlemci Akim Apachev, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde hizmette olan 30 insansız hava aracının varlığı hakkında bilgi verdi ve bunun sadece Donbass için değil, aynı zamanda Rusya için de ciddi bir meydan okuma olduğunu vurguladı.

17YAPABİLECEKLERİ HİÇBİR ŞEY YOK

'YAPABİLECEKLERİ HİÇBİR ŞEY YOK' 

Apachev, yaşanılan Bayraktar paniğini şu sözlerle anlattı: "Evet, Türk kuşları yüksek hassasiyetli ve çok etkili silahlar. Hem Libya'da hem de Suriye'de Rus hava savunma sistemleri bu sorunla kolay başa çıkamadı. Evet, Rusya yanlısı militanların hava savunmasının (resmi olarak) bu araca karşı koyabilecekleri hiçbir şey yok.

18Son dakika haberler... Yunan basınında deprem Bayraktarın Rus sistemlerini imha etmesi paniğe yol açtı

Kendi tahminlerime göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri şu anda 30'dan fazla Bayraktar TB2 birimiyle donanmış durumda. Ve bu, her şeyden önce, yaklaşan olaylara bir şekilde tepki vermesi gerekecek olan Rusya için ciddi bir zorluk."

19Son dakika haberler... Yunan basınında deprem Bayraktarın Rus sistemlerini imha etmesi paniğe yol açtı

Şu ana kadar, Ukrayna Savunma Bakanlığı yalnızca bir saldırıyı onayladı, ancak kuvvetle muhtemel bu sayının birden fazla olduğu da gelen iddialar arasında.

20MOSKOVADAN TANK SEVKİYATI

MOSKOVA'DAN TANK SEVKİYATI 

Ukrayna'nın Türkiye'den aldığı Bayraktar TB2 ile Rus yanlısı ayrılıkçılara füze fırlattığı Donbas'ta askeri hareketlilik arttı, Rus siteleri Putin'in sınıra tank sevk ettiğini bildiriyor.

21Son dakika haberler... Yunan basınında deprem Bayraktarın Rus sistemlerini imha etmesi paniğe yol açtı

Türkiye'nin gururu Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) ilk kez saldırı düzenlendiğini duyuran Ukrayna, Çarşamba akşamı ordu birliklerinin ateş hattındaki bir köyü kurtardığını açıkladı.

22Son dakika haberler... Yunan basınında deprem Bayraktarın Rus sistemlerini imha etmesi paniğe yol açtı

Bayraktar TB2'nin sınırı geçmeden vurduğu mevzi, Rusya'da büyük bir şaşkınlığa yol açtı. Kremlin'den resmi açıklama gelirken, Rus medyasında onlarca haber göze çarpıyor.

23RIA PES DEDİRTTİ

RIA PES DEDİRTTİ 

'Donbas'taki Bayraktar saldırısının gerçek hedefi' başlığını kullanan Ria, Türk SİHA'sının devreye sokulmasıyla Rusya ve Almanya arasındaki Kuzey Akım-2 hattının hedeflendiğini savundu. Granitnoye köyünde gerçekleşen saldırının ardından Ria'ya konuşan drone uzmanı Denis Fedutinov, Türk SİHA'larının Rus hava savunma sistemleri karşısında oldukça 'savunmasız' olduğunu ileri sürdü.

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