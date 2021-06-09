Yunan Bakan itiraf etti! 'Türkiye dengeleri değiştirebilir, endişeliyiz...'

Yunanistan Dışişleri Bakanı malumu ilam ederek Türkiye'nin gelişmiş sistemlerinin kendileri için korkutucu olduğunu söyledi. Yunan Bakan Dendias, ülkesi için 'acı itiraf' niteliğinde açıklamalar yaptı. Öte yandan Türkiye'nin yaptığı yeni anlaşma da 'Tehlikeli gelişme' başlığıyla duyuruldu ve "Türkiye bize yeni cephe açıyor" ifadesine yer verildi.