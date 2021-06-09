Yunan Bakan itiraf etti! 'Türkiye dengeleri değiştirebilir, endişeliyiz...'

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Yunan "Parapolitika" gazetesine çok önemli açıklamalarda bulundu.
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Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Türkiye'nin gelişen silah sistemlerini değerlendirdi. Doğu Akdeniz'deki dengeleri değiştirebileceğini söyledi.
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Türkiye’nin bölgedeki askeri gücünü değerlendiren Dendias, Türkiye’nin taarruz harekatlarında kullanabileceği sistemlere sahip donanımı olduğunu vurguladı.
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Dendias, Türkiye’nin silah sistemlerinin Doğu Akdeniz'deki güç dengesini değiştirebileceğini belirtti, bunu kendileri ve bölge ülkeleri için "endişe kaynağı" olarak niteledi.
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ÇELİŞKİLİ İFADELER
Yunan Bakan bölgede izledikleri politikaya ilişkin çelişkili ifadelerde de bulundu.
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Bir taraftan Aynı endişeleri taşıdığını ileri sürdüğü bölge ülkeleri ile iş birliğini güçlendirdiğini söylerken, diğer taraftan da Yunanistan'ın kimseye karşı ittifak kurmadığını savundu.
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Dendias, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Atina ziyaretini iki ülke arasındaki iletişim kanallarının güçlendirilmesine yönelik bir adım olarak niteledi.
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Yunan Bakan, Türkiye ile ilişkileri olumsuz etkileyen tüm sorunları masaya koyduklarını belirtti ve görüşmede çıkan somut iş birliklerine dikkat çekti.
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Çavuşoğlu ile neredeyse 20 yıldır tanıştıklarını hatırlatan Dendias, “Dostça ilişkilerimiz olduğu gerçeğini hiçbir zaman saklamadık” dedi, kişisel ilişkilerle görevin karıştırılamayacağını söyledi.
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'BİZE YENİ CEPGE AÇIYORLAR'
Yunan medyasında 'Tehlikeli gelişme' başlığıyla verilen haberde "Artık Türkler ve Arnavutlar sadece İHA'larda kalmayacak, Bayraktar için de anlaşmaya varacak" denildi. Haber şöyle devam etti:
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"Bu, Helenizmi kuşatmayı amaç ve gaye edinmiş bir anlaşmadır. Türkler Bayraktar'ı Kıbrıs'a gönderdi, Libya'ya gönderdi, sürekli Ege'ye gönderiyorlar, şimdi ise Arnavutluk'a da gönderiyorlar ve bize yeni bir cephe açıyorlar."
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"Arnavutluk İçişleri Bakanı Bledar Çuçi ve beraberindeki heyet, Baykar Milli S/İHA Ar-Ge ve üretim tesislerini ziyaret etti."
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"Ziyarette Bakan Çuçi'ye Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar eşlik etti. Bayraktar, Bakan ve beraberindeki heyete Baykar'ın geliştirdiği S/İHA sistemleri hakkında bilgi verdi. Bakan, ziyareti sırasında Bayraktar SİHA'larını ilgiyle inceledi."
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ABD UÇAKLARININ ARKASINA GİZLENDİLER
Doğu Akdeniz krizinin tırmanmasıyla ABD'nin arkasına gizlenen Yunanistan, Amerikan ordusuna ait savaş uçaklarını Türkiye sınırında uçurararak yeni bir skandala imza attı.
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Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı, Suudi Arabistan'dan havalanan F-16'ların yeni fotoğraflarını resmi internet sitesinden yayınlayıp gerçek mermilerle atış yapıldığını duyurdu.
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Suudi F-15'lerinin ilkbaharda Girit Adası'ndaki Suda Hava Üssü'ne inmesinin ardından Yunan savaş uçakları da tatbikat için Tebük'teki Kral Selman üssüne uçtu.
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