Yol çöktü, otobüs içine düştü: 6 ölü, 10 kişi kayıp

Yol çöktü, otobüs içine düştü: 6 ölü, 10 kişi kayıp
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Çin’in Çinghay bölgesinde meydana gelen yol çökmesi sonucu halk otobüsü açılan çukura düştü. Kazada 6 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı açıklandı.
Çin’in Çinghay bölgesinde işlek bir caddedeki yol bir anda çöktü. Çökme sırasında yoldan geçen halk otobüsünün açılan çukura düşmesi sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı belirtildi. Yetkililer 10 kişinin kaybolduğunu açıklarken yolun trafiğe kapatıldığı, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Öte yandan yolun neden çöktüğü ise henüz bilinmiyor.

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