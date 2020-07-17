Yeni yüzyılda kadınların doğurganlık oranı 3'te birine inecek

BM'NİN TAHMİNİNDEN 2 MİLYAR DAHA DÜŞÜK

ABD’de Washington Üniversitesi tarafından yapılan ve doğum oranları ile yaşlanan nüfusun şekillendirdiği değişiklikleri ön gören büyük bir araştırmaya göre, dünya nüfusu 2064’te 9,73 milyarı görerek zirveye ulaşacak. Ancak, bu noktadan sonra nüfus artışı hızla düşüşe geçecek. Araştırmacıların tahminlerine göre, dünya 2100'de 8,8 milyar insana ev sahipliği yapacak. Bu rakam mevcut BM projeksiyonlarından ise 2 milyar daha düşük.

DOĞUM ORANLARI KESKİN BİR ŞEKİLDE DÜŞECEK

The Lancet adlı bilimsel dergide yayımlanan geniş kapsamlı çalışmada nüfus artışındaki düşüşün temel nedeni olarak kadınların gelecek 80 yıl içinde eğitim düzeylerinin artması ve aktif iş hayatına katılımları gösterildi. Dünyada küresel bazda şu anda ortalama olarak bir kadın 4,6 çocuğa sahipken, 2100 yılında kadın başına düşen çocuk sayısının 1,7’ye düşeceği ön görülüyor.

Çalışmanın baş yazarı Christopher Murray, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Kadınların tarihi başarısını göz ardı edemeyiz. Gelecekte onların dünyada daha özgür ve güçlü bir hayatları olacağını öngörüyoruz. Hükümetler, doğum oranlarının azalmasının önüne ailelere daha fazla sosyal yardım yaparak ve göç politikalarını esneterek önüne geçebilirler. Doğan herkes dünya vatandaşı olmasına rağmen ülker arasında serbestçe dolaşamamaları mantıklı değil” ifadelerini kullandı.

183 ÜLKEDE NÜFUS İKAME EŞİĞİNİN ALTINA DÜŞECEK

Uluslararası bir araştırmacı ekibin yer aldığı çalışmada, 2100 yılında 195 ülkenin 183'ünün nüfus seviyelerini korumak için gereken ikame eşiğinin altına düşmüş olacağı belirtildi. Bununla birlikte, Japonya, İspanya, İtalya, Tayland, Portekiz, Güney Kore ve Polonya da dahil olmak üzere 20'den fazla ülke, nüfuslarının en az yarı yarıya azaldığını görecek. Bugün 1,4 milyarlık insan popülasyonuyla dünyanın en kalabalık olan ülkesi Çin’de de nüfus 80 yılın ardından 730 milyona düşecek.

NİJERYA'NIN NÜFUSU ÇİN'İ GEÇECEK

Diğer taraftan, Sahra-altı Afrikasının nüfusunun 3 katına çıkması bekleniyor. Sadece Nijerya, 2100’de 800 milyon nüfüsa ulaşarak, Çin’i geride bırakacak ve 1,1 milyarlık Hindistan’ın ardından dünyada ikinci olacak.

“KÜRESEL EKONOMİ İÇİN CİDDİ OLUMSUZ SONUÇLARI OLACAK”

Çalışmanın başyazarı Christopher Murray, “Bu tahminler, gıda üretim sistemleri üzerinde daha az stres ve doğada az karbon emisyonunu müjdeliyor. Bununla birlikte, Sahra altı Afrika'nın bazı bölümleri için ekonomik fırsat vaat ediyor. Ancak Afrika dışındaki ülkelerin çoğunda azalan işgücü ve tersine çevrilmiş nüfus piramitleri görülecek, bunun da küresel ekonomi için ciddi olumsuz sonuçları olacaktır” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, geleceğe hazırlanmak için sosyal hizmetlerin ve sağlık sistemlerinin yaşlı nüfusa uyum sağlamasına yönelik elden geçirilmesi gerektiğini söyleyen uzmanlar, doğum oranları düştükçe ve yaşam beklentisi arttıkça, beş yaş altındaki çocukların sayısının 2100’de yüzde 40 azalacağına dikkat çekti.

YAKLAŞIK 1 MİLYAR İNSAN 65 YAŞIN ÜZERİNDE OLACAK

Terazinin diğer ucunda ise şu anda küresel nüfusun dörtte birinden fazlasını oluşturacak 2,37 milyar insanın o zaman kadar 65 yaşın üstünde olacağı gerçeği var. 80 yaşın üzerindeki nüfus 2100’de 140 milyondan 866 milyona çıkacak.