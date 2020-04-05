Yaşama tutunamadı

Birleşik Krallık’ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşları 5 ile 104 arasında değişen 637 kişinin daha yaşamını yitirdiği açıklandı.

Sağlık Bakanlığı açıklamasında, yaşları 48 ile 93 arasında değişen 637 hastadan 40’ının bilinen başka bir rahatsızlığının olmadığını da vurguladı.

Kabinenin koordinasyonundan sorumlu bakan Michael Gove, başta 5 yaşında ölen çocuk olmak üzere ailelere başsağlığı diledi.

Vaka sayısı 40 bini aştı

Ülkede günde 10 bin civarında testin yapıldığı Birleşik Krallık’ta toplam test sayısı 183 bini geçti.

Vaka sayısının 41 bini aştığı ülkede vaka ve ölümlerin bir süre daha artabileceği belirtiliyor.

BAŞBAKAN JOHNSON’UN İZOLASYONU SÜRÜYOR

İlk etapta “toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması” stratejisi izleyen İngiliz hükümeti, daha sonra geri adım atmış, 23 Mart’ta alınan kararlarla halkın evden çıkmasına sınırlama getirilmişti.

Marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmelerin kapatıldığı ülkede tahtın varisi Galler Prensi Charles’ın 25 Mart’ta, Başbakan Boris Johnson ile Sağlık Bakanı Matt Hancock’un ise 27 Mart’ta Kovid-19 testleri pozitif çıkmıştı.

Prens Charles ve Sağlık Bakanı Hancock iyileşirken, Başbakan Johnson hala ateşi olması nedeniyle bir süre daha kendisini izole edeceğini açıklamıştı.