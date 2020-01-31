Wuhan'da sokak ortasında ölen bir adam bulundu

Dünyayı alarma geçiren coronavirüsünün sıfır noktası Wuhan'dan vahim görüntüler geliyor. Çin'den gelen son dakika bilgisine göre; coronavirüsünde 9 bin 809 hasta, 213 ölü var...

Çin'de sadece tehlikeli madde davalarına bakan polis ekipleri dün virüs salgınının sıfır noktası olan Wuhan'da kaldırımda ölü bulunan bir adamın cesedinin etrafında toplandı.

SOKAKTA ÖLÜ BULUNDU

Coronavirüsü krizinin tam ortasında karantina altında olan 11 milyonluk şehir Wuhan'da sokakta yüz maskesi takan bir adam ölü bulundu.

Wuhan'da sokakta ölü bulunan adamın coronavirüsünden yaşamını yitirdiği düşünülüyor, polis ekipleri ve sağlık personelinin görüntüleri şehirdeki korkuyu daha da artırıyor.

Çin'deki coronavirüsünden ölenlerin sayısı 213'e yükseldi. Dün Dünya Sağlık Örgütü virüs ile ilgili küresel acil durum ilan etti ve ABD vatandaşlarına Çin'den uzak durmaları gerektiğini duyurdu.

Salgının merkezi olan Wuhan'da coronavirüsünün yasa dışı hayvan satışı yapılan bir pazardan insanlara bulaştığı düşünülüyor.