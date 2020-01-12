Vicdansızlar! Öldürdükleri develerle böyle poz verdiler

Eyaletin kuzeybatısında yer alan Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara bölgesinde yerel idareciler, su kaynaklarına giderek yerleşim yerlerine zarar verdiğinden şikayetçi oldukları yabani develerin toplu şekilde itlaf edilmesine izin verdi.

KATLİAM BAŞLADI

Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara (APY) topraklarındaki Aborijin önderlerinin emri ardından profesyonel nişancılar avlanmaya başladı.

KLİMALARDAN SU İÇİYORLAR

APY yönetiminin yönetim kurulu mensuplarından Marita Baker "Sıcak ve rahatsız şartlarda sıkışıp kalmış haldeyiz, rahatsız hissediyoruz çünkü develer çitleri yıkıp içeri dalıyor, evlerin etrafına geliyor ve klimalardan su içmeyi deniyor." dedi.

POZ VERDİLER

Yetkilendirilen keskin nişancılar katlettikleri develerle beraber poz verdi. Sosyal medyada fotoğrafları yayınlayan nişancılara ise tepki yağdı.

İSTANBUL'UN 12 KATI BÜYÜKLÜĞÜNDE ALAN KÜL OLDU

Avustralya'da 4 aydır söndürülemeyen yangınlarda hayatını kaybedenlkerin sayısı 26'ya çıktı. İstanbul'un 12 katı büyüklüğünde bir alanı kül eden alevler 2 binden fazla evi yaktı. Ülkenin güneyinde yağmurların başlaması ile kısmen yangınların bir bölümü kontrol altına alındı. Fakat 130 aktif yangından 69'unun halen kontrol altında olmadığını ifade eden uzmanlar, yağmurların durmasının ardından rüzgarın etkisiyle Yeni Güney Galler'deki alevlerle Victoria'dakilerin birleşerek bir 'mega (çok büyük) yangına' dönüşebileceği ikazı yapıldı.

Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2020, 15:43