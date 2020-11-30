Uzaktan kumandalı makineli tüfekle öldürdüler! Jetler havalandı...

Son dakika haberlere göre, CNN International ve Haaretz İran'ın nükleer programını yöneten Fahrizade'nin uzaktan kumandalı bir makineli tüfekle vurulduğunu duyurdu. İran'da bugün cenaze töreni beklenirken, körfeze yaklaşan Amerikan uçak gemisinden savaş uçakları havalandı.