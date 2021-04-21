Uydu fotoğrafları panik yarattı: Rusya sınıra asker ve uçak yığıyor

Ukrayna ve Rusya arasında bir süredir devam eden gerilim tırmanıyor… ABD, AB ve NATO başta olmak üzere birçok ülkenin desteklediği Ukrayna ile gerilim yaşayan ve son dönemde sınıra asker yığdığı açıklanan Rusya’da ordunun sınıra çok sayıda savaş uçağı ve askeri üs kurduğu görüldü.

ABD’nin çok okunan gazetelerinden Wall Street Journal, Reuters haber ajansının da Maxar isimli uydu görüntüleme ajansından elde ettiği fotoğrafları okurlarıyla paylaştı. Wall Street Journal’ın özel haberinde Rus ordusunun Ukrayna sınırına yakın bölgede Kırım’da çok sayıda savaş uçağı gönderdiği ve ayrıca bölgede çok sayıda askeri üs inşa ettiği görülüyor.

Uydu görüntülerinde Rusya’nın bölgeye çok sayıda asker gönderdiği görülüyor.

Wall Street Journal’ın analiz ettiği fotoğraflarda çok sayıda Su-30 savaş uçağının Kırım’daki askeri üste bulunduğu belirtildi. Fotoğrafları inceleyen uzmanlar bu uçakların Mart ayında bölgede olmadığını ve 16 Nisan’da bölgeye gönderildiğini aktardı.

Kırım’da ayrıca Rusya’ya ait çok sayıda saldırı helikopteri, drone, sinyal bozucu ekipman, askeri hastane de tespit edildi. Öte yandan fotoğraflarda Rusya’ya ait Su-34, Su-30, Su-27, Su-25 ve Su-24 tipi savaş uçakları bulunduğu belirtildi.

Reuters’ın servis ettiği fotoğrafları analiz eden Wall Street Journal, Rusya’nın sınıra çok sayıda askeri üs inşa ettiğini duyurdu.

Wall Street Journal’a konuşan emekli ABD’li general Philip Breedlove, “Bölgede hava sahasında üstünlük sağlamak için bu kadar hamle yaptıkları ortada” dedi. Rusya’nın Kırım’ı ilhak ettiği dönemde NATO’da üst düzey görev üstlenen Breedlove, “Karadaki askerlerine doğrudan destek olmak için bunları yaptılar” ifadesini kullandı.

KRİZ 2014’TEN BERİ SÜRÜYOR

Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve AGİT’ten oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020’den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.

Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014’ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

DONBAS NEDEN ÖNEMLİ?

Donbas bölgesi zengin kömür rezervlerine sahip olduğu için Ukrayna ve Rusya için oldukça önemli.

Ukrayna, ekonomik olarak bölgeden gelir elde ederken, Rusya da Rus kökenlilerin çoğunluğu oluşturduğu bölgeyle yakından ilgileniyor.

100 milyon ton kömür rezervi ile Avrupa’nın 4. büyük maden bölgesi olan Donbas, Ukrayna topraklarının sadece yüzde 5’ini oluşturuyor.

Halkın yüzde 10’u burada yaşıyor. Gayrisafi milli hasılanın (GSMH) yüzde 20’sini bu bölge sağlıyor. Ukrayna’nın ihracatının dörtte biri de yine bu bölgeden gerçekleştiriliyor. Donbas bölgesi ayrıca her iki sınırda da ağır sanayi kompleksleri ve madencilik sektörünün yoğunlaştığı önemli bir merkez olarak biliniyor.