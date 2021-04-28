Üçüncü garantör ülke de İsviçre'de

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Üçüncü garantör ülke de İsviçre'de
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İsviçre’de 5+BM formatında yapılan gayriresmi Kıbrıs görüşmelerine katılacak olan garantör ülkelerden İngiltere’nin Dışişleri Bakanı Dominic Raab da Cenevre’ye ulaştı.

Raab, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Cenevre’ye indiğini gösteren  bir fotoğraf kullandı.

Cenevre’ye BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in evsahipliğindeki 5+BM Kıbrıs görüşmelerine katılmak için gittiğini belirten Dominic Raab, “Birleşik Krallık Kıbrıs’ta adil ve kalıcı bir çözümle sonuçlanacak müzakerlerin yeniden başlaması için çaba harcayacak” ifadesini kullandı.

Görüşmelerin ilk gününde bugün liderlerle ayrı ayrı görüşen BM Genel Sekreteri Guterres’in yarın tüm tarafları biraraya getirmesi öngörülüyor.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da diğer garantör ülkelerin temsilcileri olarak Cenevre’de bulunuyor.

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