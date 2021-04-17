Türkiye’nin de aldığı Çin aşısıyla ilgili yeni sonuçlar açıklandı: Yüzde 67…

Şili Sağlık Bakanlığı, Türkiye’de de kullanılan Çinli Sinovac şirketinin corona virüsü aşısı CoronaVac’ın etkinlik oranıyla ilgili bilgileri paylaştı.

Bakanlık tarafından hazırlanan rapora göre aşı, hastaneye yatışları yüzde 85 oranında önlüyor.

Ölümleri de yüzde 80 oranında engellediği açıklanan aşının semptomatik enfeksiyonları ise yüzde 67 oranında önlediği kaydedildi.

Reuters’ta yer alan habere göre, Şili’deki çalışmada aşının 10.5 milyon kişi üzerindeki etkinlik oranının incelendiği ve aşıların 28 gün arayla uygulandığının altı çizildi.

Çinli Sinovac tarafından geliştirilen COVID-19 aşısının, Brezilya’daki ileri aşama deney sonuçlarına göre yüzde 78 etkili olduğu bildirilmişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24 Aralık’ta yaptığı açıklamada aşının koruyuculuğunun yüzde 91.25 olduğunu söylemişti.