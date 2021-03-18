Türkiye düşmanlığı bunu da söyletti! Yunan medyasından skandal Rusya iddiası...

Yunan medyası, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin artan etkisinin Atina'da sebep olduğu panikle, Rusya ile Türkiye ilişkileri için skandal analizler yapmaya başladı.
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Doğu Akdeniz krizinde büyük bir silahlanma yarışı başlatan ve köşeye sıkıştıkça birçok ülkeyi bölgeye davet eden Yunanistan, yeni meydan okumalara girişti.
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Yunan basını önce 'Suudi F-15'leri Yunan jetleriyle Ege'nin üstünde-Türkiye'nin hüsranı' başlıkları attı, bir başka ülkenin daha Yunanistan'a destek için Doğu Akdeniz'de tatbikat yaptığını yazdı.
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Medyadaki haberlerde, Girit Adası'ndaki Suda Üssü'ne inen altı Suudi F-15 jetinin Yunan F-16 ve Mirage savaş uçaklarıyla kanat kanada uçtuğu belirtildi ve bu hamlenin Ankara'yı kızdırdığı savunuldu.
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Yerel medya, Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı Suudi Arabistan'ın yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ın da desteğini aldığını, bölgenin en büyük askeri gücü İsrail'in de aynı ittifakta yer aldığını yazdı.
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'RUSYA DOĞU AKDENİZ'E İNİYOR'
Yunan medyasında çıkan haberlere göre, İki Rus şirketi Doğu Akdeniz'de petrol ve gaz arama faaliyetlerine başlayacak
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Şam Petrol ve Maden Kaynakları Bakanlığı'nın Rus petrol arama şirketleri Capital Limited ve East Med Amrit ile petrol arama çalışmaları için anlaşma imzaladığı söyleniyor.
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Capital Limited Şirketi, Suriye'nin doğu kıyısındaki Tartu limanının dışında 2.250 kilometre karelik bir alanda petrol arayacak.
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25 artı 5 yıl için anlaşmaya varıldığı belirtilirken, 48 aylık bir arama çalışmasının planlandığı, gerekirse 36 ay daha uzatılabileceği ve petrol veya doğalgaz bulunursa, üretilen miktarla paralel olarak paylaşım yapılacağı bildirildi.
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'SOĞUK SAVAŞ' İDDİASI
Haberin iddiasına göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Libya, enerji yataklarını müttefiki Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile paylaşmaya karar verdiğinden Rusya, Doğu Akdeniz'deki 'enerji oyununa' dahil olmak istiyor.
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Yunan medyasındaki haberde, Rusya, Libya ve Suriye'de denizde çifte saldırı hazırlıyor. Doğu Libya kıyılarında, Akdeniz'de ABD-Rusya ve Türkiye'nin muhtemelen yakın gelecekte karşı karşıya geleceği öne sürüldü.
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Haber, "Bu saldırı, ABD ve İsrail'e, Rusların tam kontrolünü ele geçirmek istediği Suriye topraklarının bir parçası olan kuzey Suriye'den "kaçındıklarının" sinyalini vermeyi amaçlıyor." de ve ekledi: "Yeni 'soğuk savaş' şimdi başladı.".
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2021'DE İKİNCİ KEZ
Suda Üssü'nde savaş uçakları havalanırken aynı zamanda ABD, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın özel kuvvetler askerleri 2021 yılının ikinci tatbikatını yapıyordu.
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