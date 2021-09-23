Türk Dünyasına yeni ses

Azerbaycan'da yeni bir kamu kuruluşu olarak, Türk İhtiyarları Birliği’nin (TAİB) kurulduğu bildirildi. Yeni oluşturulan ve resmi olarak Adalet Bakanlığı'nda kayıtlı olan teşkilat, Türk dünyasıyla ilgili projeleri hayata geçirecek.

Birliğin Kurucusu, Yönetim Kurulu Başkanı ve Misyon Medya Grubu Başkanı Ramin Ahmadov, modern zamanlarda, Türk dünyasının birliğinin tarihsel bir gereklilik olarak ortaya çıktığını ve Türkçe konuşan halklar arasında işbirliğinin genişletmesine, entegrasyon sürecinin hızlandırmasına büyük bir ihtiyaç olduğunu söyledi. Ramin Ahmadov yeni birliğin 15 Eylül'de duyurulmasının tesadüfi olmadığını belirterek, “Bildiğiniz gibi, 103 yıl önce bugün, Kafkas İslam Ordusu'nun yardımıyla Bakü, Ermeni Taşnak ve Bolşevik güçlerinin işgalinden kurtarıldı. Türk İhtiyarlar Birliği'nin kurulduğunu bugün ilan etmemizin gerektiğini düşündük” dedi.

Türkçe konuşan halkların zengin tarihini ve kültürel mirasını tanıtıyorlar

Uzun yıllardır Türk dünyası ile ilgili çeşitli projeleri hayata geçirdiklerini söyleyen Ramin Ahmadov, bugüne kadar projelerin başkanlığını yaptığı “Türk Dünyası İhtiyarları” gazetesi üzerinden yürütüldüğünü belirterek, Wikipedia'da da yaptıkları çalışmaları anlattı. “Wikipedia’ da Türk dünyasının tanınmış şahsiyetlerinin, Türkçe konuşan halkların zengin tarihini ve kültürel mirasını tanıtmak için de çalışıyoruz. ‘Türk Dünyası Vikipedi'de ‘ projesinde gönüllüler de yer alıyor. Wikipedia bugüne kadar Türk dünyası ile ilgili 300'e yakın makale oluşturdu. Faaliyetlerimizi daha da genişletmek ve Türk dünyasıyla ilgili daha büyük ölçekli projeleri hayata geçirmek için yeni bir organizasyon oluşturmaya karar verdik. Bugüne kadar edindiğimiz tecrübeyi, Türkçe konuşan ülkelerle ilişkiler kurmak, fırsatlarımızı kullanarak faaliyetlerimizi genişletmek için gerektiğini düşündük. Tüm bu çalışmaları daha etkin bir şekilde organize etmek için daha çok büyüklerin, geniş dünya görüşüne sahip aydınların, bilim adamlarının, sanatçıların, şairlerin ve yazarların potansiyelini kullanmayı daha uygun görüyoruz” şeklinde bilgi verdi.

Türk dünyasının önde gelen aydınları ve bilim adamları birliğe dahil edilecek

Yeni kurulan birliğin gelecek planlarına ilişkin bilgi veren Ramin Ahmadov, “Bir sürü planımız var. Önümüzdeki dönemde pandemi durumunun hafifleyeceğini ve planladığımız uluslararası önlemleri hayata geçirebileceğimizi umuyoruz. Yeni oluşturulan teşkilatın yönetim kuruluna sadece ülkemizin değil, Türkçe konuşan ülkelerin tanınmış aydın, bilim insanı ve araştırmacılarını da dahil etmeyi hedefliyoruz. Bu yönde görüşmelerimiz de başladı. Aynı zamanda hem Türkiye'de hem de diğer ülkelerde Türk dünyasının birliği için çalışan kuruluşlarla da ilişkiler kuruyoruz. Ayrıca, Türkçe konuşan ülkelerin medyasıyla da yakından çalışmak niyetindeyiz. Medya ile ilgili özel projelerimiz de olacak” dedi.