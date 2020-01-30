Türk Donanması Libya'da... 4 fırkateyn bölgeye intikal etti

Türk donanmasının 4 firkateyni Trablus açıklarında. Orta Akdeniz'de bulunan savaş gemileri, batma tehlikesi yaşayan bir bota müdahale ederek 30 düzensiz göçmenin kurtarılmasını sağladı. Denizciler yardım ve tıbbi destek sağladıkları göçmenleri daha sonra Libya Sahil Güvenlik Komutanlığı'na teslim etti..

Türk Donanması Libya'da... 4 fırkateyn bölgeye intikal etti
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TRABLUS AÇIKLARINDA GÖRÜLDÜ

Yeni Şafak'ın haberine göre, Deniz Kuvvetleri'nin gözbebekleri  Gökova, TCG Göksu, TCG , TCG Gediz fırkateynleri ile TCG Yaray Kudret Güngör akaryakıt gemisinden oluşan Türk Deniz Görev Grubu, Trablus açıklarında görüldü.

30 CANI KURTARDI

Orta Akdeniz'de 'Akdeniz Kalkanı Harekâtı'na doğrudan destek ve 'nun 'Deniz Muhafızı Harekâtı'na yardımcı destek faaliyeti icra eden savaş gemileri, Libya açıklarında batma tehlikesi yaşayan bir bota da müdahale ederek 30 düzensiz göçmenin kurtarılmasını sağladı.

BAKANLIK PAYLAŞTI

Bota müdahale eden Türk denizcileri, yardım ve tıbbi destek sağladığı göçmenleri Libya Sahil Güvenlik Komutanlığı'na teslim etti. SAT komandolarının düzensiz  harekâtı, 'nın sosyal medya hesabından da duyuruldu.

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Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2020, 11:25
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