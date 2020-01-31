Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekili Ioannis Lagos hakkında soruşturma

Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekili Ioannis Lagos hakkında soruşturma
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekili Ioannis Logas hakkında "Türk bayrağını alenen aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu tarafından Bürüksel'de gerçekleştirilen "Yunan Adalarında İnsani Durum" toplantısında Avrupa Parlamentosu üyesi ve Yunanistan Milletvekili Ioannis Lagos'un Türk bayrağını yırttığı anımsatıldı. Açıklamada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Lagos hakkında "Türk bayrağını alenen aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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