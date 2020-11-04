Tayland’da porno isyanı: Yalnızlığımıza saygı duyun

Bilişim Bakanı Puttipong Punnakanta, yasağın porno ve kumar sitelerine erişimi sınırlamayı amaçladığını, siber suç yasaları kapsamında bu içeriklerin yasa dışı olduğunu söyledi.

Ancak sosyal medyada birçok kullanıcı hükümeti sansürle suçladı. Twitter’da “#SavePornhub” (#PornhubıKurtarın) etiketiyle yapılan paylaşımlarda hükümetin insanların tercih yapma hakkına müdahale edildiği savunuldu.

Siteye erişim engellendi.

Bazı internet kullanıcıları ise “Hükümet ahlakımızı mı korumaya çalışıyor yoksa sitede kraliyet ailesinin görüntüleri mi var?” diye sordu.

EN YÜKSEK İZLEME ORANI



BBC Türkçe’nin aktardığına göre Tayland 2019’da Pornhub’ın en çok ziyaret edildiği 20 ülke arasında yer almıştı. Pornhub’a göre geçen yıl Tayland’da kişi başına bu sitede geçirilen ortalama süre 11 dakika 21 saniye. Pornhub, bunun dünyadaki en yüksek oran olduğunu söylüyor.

Porno sitelerine Pazartesi gecesi erişimin kesilmeden sonra Salı günü Bilişim Bakanlığı’nın önünde onlarca kişi bir eylem düzenledi. Gösteride “Pornhub’ı Özgür Bırakın” ve “Pornhub’ı geri verin” dövizleri taşındı, kararın geri alınması istendi. Pornhub sitesi yasakla ilgili henüz açıklama yapmadı.