Taliban militanları daha iyi olduğunu savunuyor

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Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban, bir zamanlar olduğu gibi baskı bir güç olmadıklarını öne sürüyor. İngiliz Sky News televizyonu soruyu direkt Taliban militanlarına yöneltti. Onlar da değiştikleri görüşünde. Ancak halen savaş sırasında öldürdükleriyle gurur duyuyorlar.

Taliban militanları daha iyi olduğunu savunuyor
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Afganistan'da Taliban dönemi soru işaretlerini beraberinde getirdi.

20 yıl önceki iktidarlarında sert uygulamalarıyla hatırlanan Taliban değişti mi?

Örgütün üst yönetimi gibi militanları da "değiştikleri" iddiasında.

İngiliz Sky News televizyonu Taliban militanlarıyla görüştü.

Hafız Sultan Ahmet adlı 30'lu yaşlarındaki bir militan eskiye göre "daha iyi" olduklarını savundu.


Militan Ahmet "Allah'a şükür, davranışımız çok iyi. Çok değiştik. Kibarız, görgü kurallarımız iyi ve davranışımız çok gelişti. Son hükümetten çok daha iyiyiz. Kabil artık güvende" dedi.

"CİHATTI, KUTSAL SAVAŞTI"

Buna rağmen militanlar ABD'ye karşı verilen savaştan ve askerleri öldürmekten gurur duyuyorlar.

Taliban militanı, Kaç kişi öldürdün" sorusuna böyle yanıt verdi: Savaştı, yani kaç tane öldürdüm bilmiyorum. Sayılamayacak kadar çoktu. Bir kere bomba düştü ve patlamadı. Bundan beş mayın yaptık ve patlama onların beş zırhlı aracını parçalara ayırdı.

Hafız Sultan Ahmed bu konuda neler hissettiği sorusunu, "Cihattı, kutsal savaştı ve İslam'da bundan esef duymayız" şeklinde yanıtladı. 

VATANDAŞLAR TEMKİNLİ 
Başkent Kabil sakinleri ise Taliban hakkındaki sorulara temkinli yaklaşıyor. Muhabirin mikrofon uzattığı bir Kabilli endişeli olduğunu ifade ederek, "Afganistan'daki durum iyi, kötü değil. Sadece kadınlar evden çıkmıyor ve bazı insanlar Taliban'ın daha önce kötü kötü bir istikbali olduğu için endişeleniyor" dedi

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