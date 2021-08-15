Taliban Başkent Kabil'e girdi

Afganistan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 26 şehir merkezini ele geçiren Taliban'ın, dört bir yandan başkent Kabil'e girdiği bildirildi.

Taliban bu sabah, Afganistan'ın doğusundaki önemli bir şehir olan Celalabad'ın kontrolünü ele geçirdi. Kabil'e oldukça yakın bir yerde ilerleyiş devam ederken, Taliban kontrolündeki ilerliyorken ABD başkent Kabil'deki büyükelçiliğini tahliye etmeye başladı.

KABİL HARİÇ TÜM VİLAYET VE İL MERKEZLERİNİ ELE GEÇİRDİLER

Afganistan İçişleri Bakanlığı, Taliban'ın dört bir yandan başkent Kahire'ye girmeye başladığını bildirdi. Taliban, Afganistan'da başkent Kabil hariç tüm büyük vilayet merkezlerini ve sınır kapılarını ele geçirdi.

Taliban, ABD ve diğer yabancı güçlerin geri çekilmesiyle son aylarda Afganistan'da hızlı ilerleme kaydetti. Şu ana kadar 34 vilayetin 26'sında, kontrol Taliban'a geçti.