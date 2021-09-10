'Süper güç' ABD'de İda Kasırgası mağdurlarının yardım isyanı.

New Jersey eyaletinin Bergen ilçesinde etkili olan kasırgada su basan evini boşaltmak zorunda kalan Veteriner Hekim Günsu Öcal, bir hafta geçmesine rağmen herhangi bir yardım alamadığını, bu süre zarfında akrabalarının evine geçici kaldığını belirtti..

1 Eylül gecesi Hackensack kentindeki evinde yakalandığı kasırgada ve sonrasında yaşadıklarını anlatan Türk vatandaşı Öcal, "O gece oturmuş Türk dizisi seyrediyordum.

Sel uyarısından haberim olmadığı için önlem alacak vaktim olmadı. Dairem giriş katında olduğundan yağmur suları yarım saatte 1 metreye yükseldi. Baktım boğulacağım üst kattaki komşuya sığındım. Eşyalarımın çoğu kullanılmaz durumda." dedi.

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1969'da veterinerlik doktorası için ABD'ye geldiğini ve 50 seneyi aşkındır yaşadığı ülkede ilk defa böyle bir felaketle karşılaştığını belirten Öcal, sel sularının, yaşadığı sitenin bahçesini göle çevirdiğini, polis ve itfaiye ekiplerinin botla gelerek kendisini kurtardığını söyledi.

"HALA HASAR TESPİTİ İÇİN YETKİLİLERİ BEKLİYORUZ"

Günsu Öcal, 1987'den bu yana yaşadığı New Jersey'in tarihinde bu denli can ve mal kaybının yaşandığı bir doğal afete şahit olduğunu ifade etti.

Öcal, hasar tespiti için bir haftadır Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA) yetkililerini beklediklerini, bugün geleceklerini söylemelerini rağmen kimsenin kendisiyle irtibata geçmediğini kaydetti.

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Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2021, 10:07