Stephen Hawking uyarmıştı! Bilim insanları kırmızı alarma geçti!
Ünlü bilim insanı Stephen Hawking, sayısız araştırmaya ve çalışmaya imzasını attı. 2018'de hayatını kaybeden Hawking, bilime birçok katkı yaptı. Bununla birlikte Hawking, insanlığın yok olmasına sebep olabilecek tehditlere karşı da sayısız kez uyarılarda bulundu. Ünlü fizikçinin uyarıları bir kere daha gündeme geldi. Bunun sebebi ise NASA'nın geçtiğimiz gün yaptığı flaş gök taşı açıklamasından kaynaklanıyor. Stephen Hawking'in evren hakkındaki düşüncelerinin tüm dünya tarafından kabul edilmesi, yaptığı kıyamet tahminlerinin de bir o kadar önemli olduğu gerçeğini hatırlatıyor.
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