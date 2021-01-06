Stephen Hawking uyarmıştı! Bilim insanları kırmızı alarma geçti!

Her ne kadar Nostradamus'un kehaneti konuşulsa da, birçok kişi kahinlerin bulunduğu kehanetlerin gerçekçi olmadığını, fakat Stephen Hawking ve başka bilim insanlarının potansiyel tehlikeler karşısında yaptığı uyarıların gerçekleşebileceğini belirtti. Stephen Hawking, gök taşlarına karşı daha önce açıklama yapmıştı. Kıyamet senaryoları tekrardan tartışılmaya başlandı. 2018'de hayatını kaybeden ünlü fizikçi Stephen Hawking'in de korkutan uyarıları yeniden gündeme geldi.

Korkutan pek çok uyarıya değinen Hawking, dünyanın sonunun nasıl geleceğine ilişkin pek çok tahmin ve uyarıda bulunurken, o detay ise dünyadaki insanları korkutacak cinsten. İşte Stephen Hawking'in yaptığı o kıyamet uyarıları…