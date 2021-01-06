Stephen Hawking uyarmıştı! Bilim insanları kırmızı alarma geçti!

Ünlü bilim insanı Stephen Hawking, sayısız araştırmaya ve çalışmaya imzasını attı. 2018'de hayatını kaybeden Hawking, bilime birçok katkı yaptı. Bununla birlikte Hawking, insanlığın yok olmasına sebep olabilecek tehditlere karşı da sayısız kez uyarılarda bulundu. Ünlü fizikçinin uyarıları bir kere daha gündeme geldi. Bunun sebebi ise NASA'nın geçtiğimiz gün yaptığı flaş gök taşı açıklamasından kaynaklanıyor. Stephen Hawking'in evren hakkındaki düşüncelerinin tüm dünya tarafından kabul edilmesi, yaptığı kıyamet tahminlerinin de bir o kadar önemli olduğu gerçeğini hatırlatıyor.

Stephen Hawking uyarmıştı! Bilim insanları kırmızı alarma geçti!
banner23

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, uzaydan gelebilecek tehlikelere karşı çalışmalarına ve gözlemlerine hız kesmeden devam ediyor. Bununla birlikte NASA, Eyfel Kulesi büyüklüğünde bir gök taşının Dünya'ya yakın bir mesafeden geçeceğini duyurdu. Bu gök taşı bilim insanlarını da alarma geçirdi. Gök taşının Nostradamus'un bir kehanetiyle örtüşmesi de, sosyal medyaya damgasını vurdu.

Stephen Hawking uyarmıştı! Bilim insanları kırmızı alarma geçti!

Her ne kadar Nostradamus'un kehaneti konuşulsa da, birçok kişi kahinlerin bulunduğu kehanetlerin gerçekçi olmadığını, fakat  ve başka bilim insanlarının potansiyel tehlikeler karşısında yaptığı uyarıların gerçekleşebileceğini belirtti. Stephen Hawking, gök taşlarına karşı daha önce açıklama yapmıştı. Kıyamet senaryoları tekrardan tartışılmaya başlandı. 2018'de hayatını kaybeden ünlü fizikçi Stephen Hawking'in de korkutan uyarıları yeniden gündeme geldi.

Korkutan pek çok uyarıya değinen Hawking, dünyanın sonunun nasıl geleceğine ilişkin pek çok tahmin ve uyarıda bulunurken, o detay ise dünyadaki insanları korkutacak cinsten. İşte Stephen Hawking'in yaptığı o kıyamet uyarıları…

Stephen Hawking uyarmıştı! Bilim insanları kırmızı alarma geçti!

76 yaşında hayatını kaybeden İngiliz fizik profesörü  genel görelilik ve karadeliklerle ilgili araştırmalarıyla ün kazanmıştı.

Stephen Hawking uyarmıştı! Bilim insanları kırmızı alarma geçti!

Fakat Hawking sıklıkla kendi araştırma alanından çıkarak, önümüzdeki dönemlerde insanlığı bekleyen zorluklar ve varoluşsal tehditlere de dikkat çekti. Bu konulardaki açıklamaları basının manşetlerinde yer alırken bazen de tartışma yarattı.

Stephen Hawking uyarmıştı! Bilim insanları kırmızı alarma geçti!

 tüm yumurtaları aynı sepete koymayı doğru bulmayan bir kişi. Bu örnekteki sepet ise Dünya oluyor.

Stephen Hawking uyarmıştı! Bilim insanları kırmızı alarma geçti!

Hawking on yıllardır insanlığın diğer gezegenlere kalıcı olarak yerleşmek için harekete geçmesi gerektiğini söylüyordu. Bu açıklamaları sıklıkla manşetlerde yer aldı.

Stephen Hawking uyarmıştı! Bilim insanları kırmızı alarma geçti!

Hawking'e göre insanlığı Dünya'dan silecek olaylardan kaçmak mümkün değil. Bu olaylar arasında göktaşı çarpması gibi kozmik olayların yanı sıra yapay zekâ, iklim değişikliği, genetiği değiştirilmiş virüsler veya nükleer savaş gibi olaylar da olabilir.

Stephen Hawking uyarmıştı! Bilim insanları kırmızı alarma geçti!

2016'da BBC'ye konuşan Hawking, "Dünyada bir yıl içinde bir felaketin gerçekleşme ihtimali çok düşüktür. Ama bu ihtimal geniş bir zaman diliminde artar ve bin, 10 bin yıl gibi zaman dilimlerinde neredeyse kesin hale gelir" demişti.

Stephen Hawking uyarmıştı! Bilim insanları kırmızı alarma geçti!

İnsanlığın o süre zarfında evrene yayılabileceğine güvenen Hawking, yine de önümüzdeki 100 yıl için insanları uyarmıştı:

Stephen Hawking uyarmıştı! Bilim insanları kırmızı alarma geçti!

"Önümüzdeki yüzyıl boyunca uzayda kendine yeterli koloniler kuracak teknolojiye erişemeyeceğiz, bu yüzden bu süreçte çok dikkatli olmamız lazım."

 
Stephen Hawking uyarmıştı! Bilim insanları kırmızı alarma geçti!

 yapay zekânın yarattığı fırsatların farkında olsa da tehditlerine karşı da uyarılarda bulunuyordu.

Stephen Hawking uyarmıştı! Bilim insanları kırmızı alarma geçti!

Hawking 2014'te BBC'ye konuştuğunda "yapay zekânın tam olarak gelişmesi insanlığın sonunu getirebilir" demişti.

Stephen Hawking uyarmıştı! Bilim insanları kırmızı alarma geçti!

Hawking'e göre bugüne kadar geliştirilen basit yapay zekâlar çok kullanışlıydı. Kendisinin de insanlarla konuşmasını sağlayan bir yapay zekâ uygulamasıydı.

Stephen Hawking uyarmıştı! Bilim insanları kırmızı alarma geçti!

Fakat Hawking zeki robotların gelişmiş formlarının insanlardan üstün hale gelebileceğini düşünüyor.

Stephen Hawking uyarmıştı! Bilim insanları kırmızı alarma geçti!

 dünyadaki yaşama dair en büyük tehditlerden birinin iklim değişikliğinden geleceğini düşünüyordu.

 
Stephen Hawking uyarmıştı! Bilim insanları kırmızı alarma geçti!

Hawking, bu yüzden ABD'nin Paris Anlaşması'ndan çekilmesine dair endişelerini de açıklamıştı:

Stephen Hawking uyarmıştı! Bilim insanları kırmızı alarma geçti!

"Geri döndürülemez noktaya çok yakınız. Trump'ın bu eylemi Dünya'nın 250 derece sıcaklıkta ve asit yağmurlarının olduğu Venüs'e benzemesine giden yolu açabilir."

Stephen Hawking uyarmıştı! Bilim insanları kırmızı alarma geçti!

Evren'in her yerinden akıllı varlıklara dair sinyalleri tarayan SETI gibi yapılar mevcut olsa da Hawking evrendeki diğer akıllı uygarlıklara seslenmeye karşı uyarılarda bulunuyordu.

Stephen Hawking uyarmıştı! Bilim insanları kırmızı alarma geçti!

2010 yılında Discovery Channel'a konuşan Hawking, uzaylıların Dünya'yı kaynakları için talan edip yoluna devam edebilme ihtimalinden endişelendiğini söylemişti:

"Eğer uzaylılar bizi ziyaret ederse Kristof Kolomb'un Amerika'ya ayak basması gibi olacaktır. Bu yerli Amerikalılar için hiç iyi olmamıştı.

Stephen Hawking uyarmıştı! Bilim insanları kırmızı alarma geçti!

"Akıllı varlıkların tanışmak istemeyeceğimiz türden şeylere nasıl dönüşebileceğini görmek için kendimize bakmamız yeterli."

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Bir kocanın çığlığı! "Karımı fuhuş...
Bir kocanın çığlığı! "Karımı fuhuş...
  1. Türkiye

banner19

banner1

banner3

banner18