Sosyal Medya Cinayeti!

İnternette çıplak görüntüleri paylaşılan 14 yaşındaki Maëlle adlı kız çocuğu intihar etti.

Belçika Charleroi Savcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Jumet kasabasında yaşayan ortaokul öğrencisinin çıplak görüntülerinin yer aldığı dört video, Ocak ayında Snapchat üzerinden paylaşıldı.

Görüntüler daha sonra, diğer sosyal medya platformları ve elektronik posta aracılığıyla yayıldı.

Videolardan birinde, Maëlle'in 16 yaşındaki erkek arkadaşı ile birlikte çekilmiş görüntüleri de yer aldı.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından tacize uğrayan Maëlle, intihar ederek yaşamına son verdi.