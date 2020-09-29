Sondakika Türkiye Ermenistan uçağını düşürdüğü iddia edildi

Ermenistan Savunma Bakanlığı, Türk F-16 savaş uçağının Ermenistan'a ait Su-25 savaş uçağını vurduğunu ve pilotun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Açıklamada, Türk F-16'sının Ermenistan hava sahasındaki Su-25 savaş uçağını Azerbaycan topraklarından hedef aldığı belirtildi.

'AZERBAYCAN TOPRAKLARINDAN VURDU'

Açıklamada, 'Türk F-16'sının Ermenistan hava sahasındaki Su-25 savaş uçağını Azerbaycan topraklarından hedef aldığı' öne sürüldü.

BAKÜ 'F-16'MIZ YOK' DEMİŞTİ

Azerbaycan hükümeti, çatışmalarda F-16'ların kullanıldığı iddiasını bu sabah yalanlamıştı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Basın Servisi Başkanı Albay Vagif Dargahli, "Hava Kuvvetimize ait bir F-16 uçağının vurulduğu iddiasıyla ilgili Ermeni tarafının yaydığı bilgiler yanlış ve kışkırtıcıdır. Hava Kuvvetlerimizde F-16 savaş uçağı bulunmuyor. Bu nedenle Ermeni tarafına olmayanı yok etmenin imkansız olduğunu hatırlatıyoruz" demişti. (DIŞ HABERLER)



TÜRKİYE'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Türkiye, Ermenistan’ın 'savaş uçağımızı Türkiye düşürdü.' iddiasını yalanladı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Türk F-16'lılarının Ermeni uçağını vurduuğ iddiası doğru değil'' açıklamasını yaptı.