Sondakika Türkiye Ermenistan uçağını düşürdüğü iddia edildi

Ermenistan Savunma Bakanlığı, Türk F-16 savaş uçağının Ermenistan'a ait Su-25 savaş uçağını vurduğunu ve pilotun hayatını kaybettiğini duyurdu.
Açıklamada, Türk F-16'sının Ermenistan hava sahasındaki Su-25 savaş uçağını Azerbaycan topraklarından hedef aldığı belirtildi.
'AZERBAYCAN TOPRAKLARINDAN VURDU'
Açıklamada, 'Türk F-16'sının Ermenistan hava sahasındaki Su-25 savaş uçağını Azerbaycan topraklarından hedef aldığı' öne sürüldü.
BAKÜ 'F-16'MIZ YOK' DEMİŞTİ
Azerbaycan hükümeti, çatışmalarda F-16'ların kullanıldığı iddiasını bu sabah yalanlamıştı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Basın Servisi Başkanı Albay Vagif Dargahli, "Hava Kuvvetimize ait bir F-16 uçağının vurulduğu iddiasıyla ilgili Ermeni tarafının yaydığı bilgiler yanlış ve kışkırtıcıdır. Hava Kuvvetlerimizde F-16 savaş uçağı bulunmuyor. Bu nedenle Ermeni tarafına olmayanı yok etmenin imkansız olduğunu hatırlatıyoruz" demişti. (DIŞ HABERLER)
Ellerne saglik karabagi alana kadar durmak yok devam